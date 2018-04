Tailo Paz, un hondureño que le debe todo al Daca

Miami, Estados Unidos.



El cantante, compositor y productor musical hondureño del género urbano Tailo Paz, que acaba de lanzar Pégate a mí, el primer sencillo de su álbum, expresó que le debe su carrera musical en gran parte a su estatus de “soñador”.



A los 12 años, Paz dejó su país natal al lado de su madre y sus dos hermanos para instalarse en Boston, dejando atrás su familia y sus amigos de infancia. Él recuerda que en la capital de Massachusetts, indocumentado y sin hablar el idioma, vivió momentos de temor e incertidumbre. “Mis padres querían que estudiara en Estados Unidos, pero mi padre se tuvo que quedar en Honduras. Lo vi después de diez años. Eso fue lo más doloroso, dejarlo a él y al resto de mi familia y todo lo que conocía”, explica.



Su madre comenzó a trabajar de lavandera mientras Tailo inició en la escuela un proceso de adaptación que, según recuerda, “tomó varios años”. Fue entonces que halló su inspiración y su tabla de salvación. “Ahí encontré la música. Fue un gran escape. Formé un grupo con unos amigos y dimos nuestro primer concierto en la escuela”, recuerda.



Pero después de graduarse de la secundaria, el joven tuvo un fuerte choque con la realidad: por su condición de indocumentado no podía ingresar a la universidad en Estados Unidos.



Ante esa realidad insuperable, Paz optó por tomar el camino más práctico y comenzó a trabajar pintando edificios de apartamentos. Sin embargo, aclara que “nunca” abandonó sus sueños y recuerda vívidamente el día que todo cambió. “Acababa de salir del trabajo y estaba en el tren, camino a casa. Entonces vi en mi celular que el presidente Barack Obama anunciaba Daca”, señala.



“Sentí una gran felicidad. Fue como volver a nacer, porque para hacer carrera en la música necesitaba viajar, y no podía hacerlo sin papeles”, dice Paz, que eventualmente se hizo residente y ahora es ciudadano de Estados Unidos. “Daca me abrió muchas puertas”, indica.



“Acabó de lanzar mi disco, titulado ‘Tailo Paz’, con doce temas, de los cuales compuse once”, explica el artista.



Esas canciones del género urbano están inspiradas en su propia experiencia: “Todo lo duro que me ha tocado, y también lo positivo”. Sus letras, asegura, son “limpias”.