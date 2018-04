Ortega dice que la mayoría lo respalda y actuará con firmeza frente a las revueltas

Managua, Nicaragua.



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó hoy que la mayoría de los nicaragüenses lo respalda en sus acciones "para restablecer el orden", en medio de masivas protestas contra su Gobierno que dejan ya 27 muertos según ONG, y aseguró que actuará "con la firmeza correspondiente".



"La inmensa mayoría de los nicaragüenses está condenando estos hechos y está respaldando las acciones que tomamos para restablecer el orden y la estabilidad, ya con el acompañamiento de la población", aseguró el mandatario.



Ortega hizo esas afirmaciones en el mismo mensaje a la Nación en el que anunció la derogación de las reformas a la seguridad social que detonaron el miércoles las protestas callejeras que han ido creciendo y que en muchos casos derivaron en actos violentos que han dejado al menos 27 muertos, según datos de ONG, y más 100 heridos.



El sábado, en su primera aparición desde que estalló la crisis, Ortega culpó a "pequeños grupos de la oposición", cuyo nombre no especificó, de ser los causantes de las revueltas.



Los manifestantes han utilizado las redes sociales para denunciar represión por parte de la Policía Nacional y el apoyo de los agentes a las fuerzas de choque afines al Gobierno, a las que responsabilizan de los saqueos al comercio que han proliferado en las últimas horas.



"No podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo (...) tenemos la ley, tenemos las instituciones, para actuar con la firmeza correspondiente", advirtió Ortega este domingo.



Soldados del Ejército se mantienen desplegados en varias ciudades por segundo día, tras una noche de enfrentamientos y vandalismo, que no parece ceder a pesar de los llamados y advertencias del presidente.



Ortega afirmó que hay personas arrestadas en medio de los disturbios, sin dar cifras.



"Que no me vengan a decir que los vamos a liberar, porque, entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Los está capturando ya la Policía", declaró.



El mandatario no especificó si el Gobierno tomará medidas contra los miembros de la Juventud Sandinista, grupos afines, y agentes de Policía que participaron en los saqueos, de acuerdo con los vídeos colgados en redes sociales por usuarios.



Ortega se negó además a aceptar las condiciones impuestas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para iniciar un diálogo sobre la seguridad social, aunque insistió en la necesidad de establecer las conversaciones bilaterales.



El cese inmediato de la "represión de las manifestaciones" y la liberación de los detenidos fueron condiciones planteadas el sábado por el Cosep para sentarse a dialogar con el Gobierno, con base en una "agenda amplia en la que se incluyan los temas de interés nacional con la participación de representantes de jóvenes, sectores académicos y la Conferencia Episcopal", dijo la cúpula.



Esa fue la respuesta de los empresarios a la afirmación de Ortega el sábado, cuando expresó su disposición de retomar el diálogo con el sector privado sobre el tema de la seguridad social, un mensaje que lejos de calmar los ánimos los avivó debido a que los manifestantes no se identifican con ninguna de las partes.



Manifestantes han dicho que están descontentos no solo por el tema de la seguridad social, sino también por supuestos fraudes electorales, continuas alzas del combustible, el actuar impune de la Policía, las muertes sin explicación de campesinos opuesto al Gobierno, y el discurso oficial de "paz y reconciliación" que supuestamente no refleja la realidad del país.