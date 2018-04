Revelan nuevo caso de fondos ilegales de campaña contra presidente de Guatemala  

Ciudad de Guatemala.



La fiscalía y una misión antimafias de la ONU en Guatemala revelaron este jueves un nuevo caso de posible uso de fondos ilegales en la campaña del presidente Jimmy Morales, quien ha sido protegido por el Congreso para evitar ser investigado por corrupción.



La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, presentó en conferencia de prensa indicios de que el gobernante partido FCN-Nación (derecha) no reportó más de un millón de dólares de gastos al tribunal electoral en las elecciones presidenciales de 2015, cuando Morales era su candidato y secretario general.



Aldana señaló que el partido, con consentimiento de Morales, pagó a sus representantes en los centros de votación con fondos que no fueron incluidos en sus finanzas regulares, incurriendo en el delito de "financiamiento electoral ilícito".



Explicó que fue el mismo Morales, actual presidente de Guatemala y excomediante de televisión, quien solicitó a los donantes hacer los pagos fuera del partido para evitar daños a su imagen de figura externa a la política tradicional.



El portavoz presidencial Heinz Hiemann cuestionó la solidez del caso presentado contra Morales y el partido de gobierno, y declaró a los periodistas que es "una investigación inconclusa".



Para profundizar en las pesquisas, serán citadas al menos tres personas que habrían sido responsables de la operación, mientras que varios de los donantes, entre ellos empresarios de grandes corporaciones, se han acercado a la fiscalía para colaborar, añadió Aldana.



"En esta investigación hemos determinado que, tanto los directivos del partido como otras personas (...) utilizaron diversos mecanismos para ocultar al menos" un millón de dólares, agregó por su parte el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.



Velásquez explicó que FCN-Nación solo reportó unos 14.000 dólares en el pago de sus fiscales electorales, cuando en realidad el monto sobrepasó un millón de dólares.



Esta es la segunda acusación relacionada con la campaña de Morales, luego de que en agosto pasado la fiscalía y la Cicig pidieron levantar la inmunidad al presidente para investigarlo por supuestamente haber recibido otros fondos ilegales de campaña que también ascienden a casi el millón de dólares.



La fiscal general indicó que las investigaciones continuarán para determinar si se solicita un nuevo pedido para retirar la inmunidad de Morales, quien ha sido protegido en dos votaciones por sus congresistas aliados para mantener los fueros.



En septiembre, el presidente guatemalteco provocó una crisis al intentar expulsar a Velásquez acusándolo de injerencia en asuntos internos.



El colombiano y, junto con Aldana, lideran desde 2015 una lucha contra la corrupción tras destapar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa.