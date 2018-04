Caricaturista se autocensura en redes tras amenazas de muerte en Colombia

Bogotá.



Matador, uno de los caricaturistas más reconocidos en Colombia, anunció este martes el retiro de sus dibujos de las redes sociales por intimidaciones de muerte que atribuye a seguidores del partido del expresidente y senador Álvaro Uribe.



"Ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro", divulgó en su cuenta de Twitter.



En plena campaña para las presidenciales del 27 de mayo, Julio César González (Matador) decidió autocensurarse ante los mensajes agresivos que llegaban a su cuenta donde lo siguen más de 200.000 usuarios.



Desde el presidente Juan Manuel Santos hasta Uribe - con quien el dibujante se ha trenzado en varias discusiones - rechazaron las amenazas.



"Nada justifica el odio y la venganza. La libertad de expresión es sagrada y mucho más si se hace con humor. Defendámosla", escribió el presidente Juan Manuel Santos en Twitter, adjuntando uno de las ilustraciones mordaces de Matador sobre su gobierno.



El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que la policía se encargará de "investigar las amenazas de muerte".



Uno de los mensajes fue publicado por el usuario Ariel Ortega Martínez que escribió: "Matador es un canalla, que falta nos hace Castaño para callarlo", recordando al asesinado paramilitar de ultraderecha Carlos Castaño.



Blanco de sus críticas, Uribe se desligó de los ataques al dibujante.



"El Centro Democrático discute, controvierte, enfrenta la difamación, pero odia la amenaza, la violencia, quienes las utilicen no representan a nuestro partido", señaló en la misma red social.



Antes de autocensurarse, Matador había sorteado un recurso judicial interpuesto por un simpatizante de Uribe, a raíz de una caricatura contra Iván Duque, el candidato presidencial del partido de derecha que fundó Uribe.



La acción de amparo fue rechazada por una juez en marzo.



Matador lleva 15 años trabajando para el diario El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia, y ha recibido varios premios de periodismo.