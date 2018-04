Trump anuncia que México disolvió la caravana migratoria

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró hoy que México "ha disuelto" la caravana con cientos de inmigrantes centroamericanos que se dirigía esta semana a su país, y se jactó de que las autoridades mexicanas actuaron debido a sus amenazas de cancelar el tratado de libre comercio TLCAN.



"Acabo de escuchar que la caravana que venía desde Honduras se ha disuelto, y que México lo hizo", dijo Trump a los periodistas durante un almuerzo con los líderes de los Estados bálticos en la Casa Blanca.



"Lo han hecho porque, francamente, les dije que realmente tenían que hacerlo. (Les dije que) vamos a tener una relación en el TLCAN, y que vamos a tener que incluir seguridad en el TLCAN", agregó sobre el acuerdo que EEUU renegocia con México y Canadá.





Trump lleva desde el domingo preocupado por los informes de prensa de que cientos de inmigrantes centroamericanos, en su gran mayoría de Honduras, habían emprendido un viaje de un mes hacia EEUU en una "caravana" organizada para estar más protegidos.



El presidente estadounidense exigió el domingo a México reforzar sus controles migratorios si quería que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) siga activo, y hoy amenazó a Honduras con recortar la ayuda económica que le concede EEUU si la caravana seguía su rumbo.



El Gobierno mexicano aseguró anoche que los participantes en la "caravana" están "sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, en tanto que alrededor de 400 han sido ya repatriados a sus naciones de origen", mientras que en algunos casos se les ha ofrecido asilo.

Preguntado por qué le irrita tanto la "caravana", Trump respondió que no es que le irrite, sino que le pone "muy triste el pensar que esto pueda pasarle a Estados Unidos".



"Si esto llega a nuestra frontera, nuestras leyes son tan débiles y tan patéticas que es como si no tuviéramos frontera", indicó.



El mandatario afirmó también que planea que las Fuerzas Armadas estadounidenses "vigilen la frontera", hasta que se construya el muro que él quiere erigir en esa zona limítrofe.



"No podemos tener a gente que entra ilegalmente en nuestro país, que desaparece y que, por cierto, nunca se presenta en el tribunal" migratorio que lleva los procesos de deportación, subrayó Trump. EFE