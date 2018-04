Presos emborrachan a custodio y se fugan de cárcel de máxima seguridad en Colombia

Bogotá, Colombia.

Dos presos se fugaron de una cárcel de máxima seguridad en Bogotá, tras supuestamente haber bebido alcohol con el guardia que los custodiaba, denunció la autoridad penitenciaria.



Los prisioneros se evadieron la noche del sábado de un pabellón de La Picota, en el sureste de la capital, y este lunes la policía difundió sus fotografías para ayudar a su recaptura.



La fuga se produjo cuando el guardia encargado de su vigilancia, los dejó salir tras haber bebido aparentemente con ellos.



Los dos hombres "le piden permiso para salir a la parte externa en busca de algún elemento y él se confía, los deja salir y pues efectivamente ellos no regresan", dijo a la prensa el director de La Picota, el coronel retirado Germán Ricaurte.



El guardia quedó bajo investigación.



"Lo que vemos es que hay falta de responsabilidad del dragoneante: se hace engañar y, aparte de esto, falta a su ética. Dicen que tenía aliento a licor", añadió el directivo.



Incluso - enfatizó - sus "movimientos no eran coordinados".



Los hombres fueron identificados como John Gutiérrez, condenado a 40 años de cárcel por secuestro, y Olmedo Vargas, acusado de hurto.



En el pabellón donde se produjo la fuga están recluidos guerrilleros y paramilitares, aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no confirmó de momento si los evadidos pertenecían a algún grupo en particular.