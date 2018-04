Las propuestas del candidato de 13 años a gobernador de Vermont, Estados Unidos

Vermont, Estados Unidos.

Un dolescente de 13 años busca convertirse en el gobernador del estado de Vermont en Estados Unidos donde no existen leyes que regulen la edad en la que alguien puede optar a ese puesto político.

Ethan Sonneborn es originario de la comunidad de Bristol e inició una campaña de cara a las elecciones primarias demócratas de agosto próximo donde se enfrentará a otros dos candidatos.

El político de 13 años busca crear leyes que aseguren un control de armas mucho más estricto ya que considera que el estado necesita legislación más seria en la materia.

El joven ya tiene su estrategia bien definida aunque hay un obstáculo que difiere de los que podrían sortear sus contendientes adultos: la escuela .

El director ejecutivo del Partido Demócrata de Vermont, Conor Casey, dijo que "Es gracioso que su mayor barrera son las complicaciones de estar en la escuela y simultáneamente contender por la gobernatura; aunque no estoy recomendando que renuncie".

El secretario del Estado de Vermont, Jim Condos, dijo a CNN que aunque ninguna ley actualmente prohíbe al muchacho participar de la contienda, anunció que seguramente esta ley se discutirá el próximo año.

Sin embargo, Sonneborn consideta que su edad no debería ser un factor en discusión sino que sólo sus propuestas para lograr un mayor control de armas en el Estado.

“Desearía que no hiciera falta una tragedia para que nosotros nos involucremos en un diálogo nacional sobre cómo avanzar, pero no podemos regresar en el tiempo y hacer que lo de Parkland no hubiese sucedido. Y mientras estamos en este momento, creo que es una buena oportunidad de hacer un cambio”, propuso el joven político.