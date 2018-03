Puigdemont: "Estoy listo para ir a la cárcel si Bélgica decide extraditarme"

Ginebra, Suiza.

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont dijo hoy confiar plenamente en la Justicia europea y específicamente en la belga, pero dejó claro que está listo para entrar en prisión si Bélgica, país al que huyó, decide extraditarlo.



"Yo tengo esperanza y gran confianza en la Justicia europea y en la de los países europeos y voy a respetar sus decisiones (...) porque tengo una gran confianza en la separación de poderes y en las garantías de un trato justo que yo no puedo obtener en España", afirmó Puigdemont en declaraciones a los medios de comunicación en Ginebra.



El expresidente catalán explicó que no se encuentra en la clandestinidad en Bélgica, país a donde se fugó en octubre con cuatro consejeros de su Gobierno destituido, sino "a disposición de las autoridades".



España acusa a los cinco fugados de los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Además: Cancelan varios conciertos por amenaza de bomba en festival SXSW de EUA



Sin embargo, el Tribunal Supremo retiró en diciembre la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont y sus exconsejeros a la espera de la presentación del auto procesamiento.



Consultado específicamente si está listo para ir a prisión, respondió afirmativamente: "Sí, desde el momento que yo estoy a disposición de la Justicia belga y que hay la posibilidad de que puedan extraditarme".



No obstante, Puigdemont advirtió que si finalmente acaba en prisión, sería "un grave error que empeorará aún más la situación".

- Sin Violencia -



Explicó que decidió irse de Barcelona "para mantener el conflicto en la forma que los catalanes quieren, en un conflicto político, a pesar de los esfuerzos del Estado de usar la violencia".



E insistió en que pase lo que pase los soberanistas no usarán la violencia porque es la "manera catalana" de resolver los conflictos.



Confirmó, además, que no tiene ninguna intención de pedir asilo político en Suiza, como se había especulado, y que pretende retornar a Bélgica el próximo miércoles cuando concluya su agenda en la Confederación Helvética.

Lea También: "Es como si arrancaran mi corazón", el grito de los Nukak contra su extinción



"Yo no voy a pedir asilo en Suiza y tampoco lo voy a pedir en Bélgica. Yo no soy un fugitivo, estoy plenamente en la legalidad europea", subrayó.



Puigdemont llegó el sábado a Ginebra para participar hoy en un debate en el Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos (FFIDH) en el que se exhibirá un documental sobre el referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de Octubre para la independencia de Cataluña.



El líder catalán permanecerá hasta el miércoles en Ginebra, día que intervendrá en un evento del Instituto de Altos Estudios Internacionales.



Durante el lunes y el martes pretende participar "y no intervenir", en varios eventos paralelos sobre la cuestión catalana que tendrán lugar en el marco del Consejo de Derechos Humanos en la sede de la ONU, así como entrevistarse con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, quien también se encuentra huida de la Justicia española y reside en Ginebra. EFE