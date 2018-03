Cancelan varios conciertos por amenaza de bomba en festival SXSW de EUA

Austin, EUA.

El Departamento de Policía y el Gobierno de Austin, en Texas (EE.UU.), confirmaron hoy que este sábado se vieron obligados a cancelar varios conciertos del festival South by Southwest (SXSW) debido a una posible amenaza de bomba en el lugar del evento.



Según el comunicado emitido por las autoridades, la productora del grupo "The Roots" se puso en contacto con la Policía local en la tarde del sábado, tras recibir un correo electrónico en el que se advertía de la colocación de una bomba en "Fair Market", uno de los escenarios oficiales dentro del programa del SXSW.



Agentes especializados en delitos electrónicos comenzaron a rastrear este mensaje y horas más tarde detuvieron a un sospechoso de 26 años, Trevor Weldon Ingram, acusado de un delito grave en tercer grado por amenaza terrorista.



Los cuerpos de seguridad de la capital texana no encontraron ningún artefacto explosivo en el lugar.

Sin embargo, ante el nerviosismo general y "velando por la seguridad del público", la organización del SXSW decidió suspender el espectáculo minutos antes de su comienzo, y también los conciertos programados para después en ese mismo escenario.



Este hecho se produce en la misma semana en la que en Austin un joven de 17 años falleció a causa de un paquete bomba sospechoso encontrado en la puerta de su casa, y el mismo día otras dos mujeres resultaron heridas de gravedad con otro "poderoso" artefacto explosivo también dejado frente a su vivienda.



El Departamento policial de Austin, junto al Buró Federal de Investigaciones (FBI), investiga si estos casos están relacionados. EFE