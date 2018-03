El huracán “Stormy” persigue a Trump

Washington, Estados Unidos

Michael Cohen, el abogado privado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso una demanda contra la actriz porno Stormy Daniels en la que le reclama 20 millones de dólares por romper 20 veces un pacto de silencio, según informó hoy The Washington Post.

El abogado también solicitó a los tribunales que todos los procedimientos futuros sean confidenciales.

Daniels recibió durante la campaña electoral de 2016 un pago de Cohen de 130,000 dólares para, supuestamente, mantener en secreto una aventura que mantuvo con Trump en 2006, poco después de que el ahora presidente se casase con la primera dama, Melania Trump.

En las últimas semanas, la actriz porno está intentado anular en los tribunales el pacto que firmó con Cohen para así poder hablar abiertamente de la relación que asegura mantuvo con Trump.

Pero esos intentos pueden tener consecuencias financieras si un juez determina que ha roto el pacto, que estipula un castigo de un millón de dólares por violación.

Su abogado, Michael Avenatti, dijo que la petición de 20 millones y el intento de mantener el caso a puerta cerrada son nuevos ejemplos del acoso que está sufriendo Daniels del entorno de Trump desde que se filtró el escándalo en enero.

“Que un presidente en ejercicio pida más de 20 millones en falsos daños contra una ciudadana privada, que solo trata de contarle a la gente lo que realmente sucedió, es algo sorprendente. Probablemente sin precedentes en nuestra historia”, dijo Avenatti al rotativo.

“Para decirlo de una manera sencilla, quieren ocultar la verdad al pueblo estadounidense. Nosotros nos opondremos a ese esfuerzo”, añadió el abogado.

Avenatti dijo en una entrevista con CNN que Daniels ha recibido “amenazas físicas” para mantener su silencio.

Avenatti, criticó en Twitter el documento presentado en la corte.

Funcionarios de la Casa Blanca han intentado evitar responder preguntas sobre el supuesto romance del actual presidente con la actriz porno. El mandatario, en tanto, “ha negado las acusaciones en su contra”, según indicó la semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

El problema podría afectar las relaciones Trump con los votantes religiosos, que fueron clave para su éxito electoral en 2016, y ya habría generado tensiones entre el presidente y la primera dama Melania Trump.

El pasado lunes, Daniels ofreció devolver los 130,000 dólares que recibió a cambio de no hablar del asunto, informó The New York Times. Avenatti, le envió una carta con esta oferta al abogado personal de Trump, Michael Cohen.

Explicó que, una vez que Daniels devolviera el dinero, el acuerdo sería considerado “nulo e inválido” y ella podría “hablar abierta y libremente sobre su relación previa con el presidente y los intentos de silenciarla”.

La actriz también podría “publicar cualquier mensaje de texto, fotos y/o videos relacionados con el presidente que pueda tener en su posesión, todo sin temor a represalias ni responsabilidad legal por daños y perjuicios”, afirmó.

Daniels transferiría el dinero a una cuenta elegida por Trump antes del viernes, informó el Times.EFE y AFP