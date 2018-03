El primer puerto de América resurge como el ave Fénix

Veracruz.



Un muro de piedra de 16 metros de altura penetra como una aguja un total de 4,2 kilómetros de aguas del Golfo de México para convertirse en uno de los rompeolas más grandes de Latinoamérica en el puerto mexicano de Veracruz.



Esta muralla de 27.000 piezas, ocho millones de toneladas de roca basáltica en total, resguardará las grandes embarcaciones que arriben a Veracruz, el primer puerto fundado por los españoles en la zona continental de América, en 1519.



Con un ancho de seis metros, este muro resistirá olas de ocho metros de altura y vientos de más de 200 kilómetros por hora; toda una obra con inversiones públicas y privadas calculadas en 70.000 millones de pesos (3.747 millones de dólares).



Los obreros parecen diminutos ante esta obra de ingeniería de la empresa española Copasa que supera en extensión a las de puertos como San Antonio en Chile (3,9 kilómetros), Panamá (3,3 kilómetros) y Sao Joao de Barra en Brasil (2 kilómetros).



El nuevo puerto de Veracruz -en cuya construcción participan varias empresas- será el segundo de más movimiento de carga de Latinoamérica, solo por debajo de Santos en Brasil, al pasar de 28 millones de toneladas actuales a 95 millones al terminarse en 2030.



"Teníamos que crecer poco a poco o ir muriendo", explica a Efe el director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Juan Ignacio Fernández Carvajal, responsable de esta obra que permitirá a Veracruz tener contacto con 150 puertos del mundo.



El nuevo puerto contará no sólo con el rompeolas más grande de América, sino que a sus once posiciones actuales, se sumarán 35 más que podrán recibir barcos y porta-contenedores de sexta, séptima y octava generación.



Actualmente, el puerto proporciona 10.000 empleos directos y 40.000 indirectos en once muelles que pueden recibir embarcaciones, aunque por su tamaño están limitados a buques de 200 metros de largo.



El proyecto de modernización y crecimiento iniciado en el 2014, permitirá aumentar el número de barcos de los 2.200 anuales hasta 3.200, con potencial para recibir embarcaciones de hasta 400 metros de largo y 58 de ancho.



"Se trata del proyecto de infraestructura portuaria más importante de los últimos 50 años", afirma Fernández Carvajal.



La obra se desarrolla en dos fases, la primera que ya tiene un 80 % de avance contempla cinco terminales de atraque para junio del presente año y nueve para enero del 2019, además del canal de navegación y el rompeolas.



Para 2020 entrará una segunda terminal de contenedores; en 2024 se pondrán en operación siete posiciones más y para 2030 se deberá tener el puerto concluido, dijo.



Paralelamente, en un terreno de 300 hectáreas se ha establecido una zona de actividades logísticas para que las empresas puedan construir su propia infraestructura como bodegas, tanques, silos y explanadas.



"Nuestro actual puerto tiene 116 años de existencia y dimensiones limitadas para el tamaño de los nuevos barcos", dijo el subgerente de Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Apiver, Jorge Bolaños Illana.



Al concluir el proyecto se espera que unas 40.000 trabajos directos y más de 100.000 indirectos, lo que convertirán a la zona de Veracruz en uno de los principales polos de desarrollo económico del país, indicó.



Aseguró que si hoy se comercia con países como Estados Unidos, Alemania, España, India, Italia, Francia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Argentina, "con el resurgimiento del primer puerto de América"se esperan que no haya límites.



La historia de Veracruz comenzó cuando el conquistador español Hernán Cortés fundó en 1519 lo que fue el primer Ayuntamiento de la Nueva España y puerta de entrada para la conquista de México y del continente.



Fue hasta 1902 cuando el Gobierno de México creó el puerto artificial de Veracruz, que hoy maneja 28 millones de toneladas anuales de carga, desde vehículos, hasta fluidos e hidrocarburos, minerales y productos agrícolas.



Es el primer puerto de México en movimiento de vehículos con más de un millón de unidades anuales; el primero en productos agrícolas; y el tercero en movimiento de contenedores con un millón de piezas por año.