Agencia de EEUU advierte a viajeros a Brasil de brote mortal de fiebre amarilla

Miami.



Una agencia estatal de Estados Unidos recomendó este viernes vacunarse contra la fiebre amarilla a quienes planeen viajar a Brasil o evitar visitarlo sin inmunizarse debido a un brote mortal del virus en ese país.



Desde principios de 2017, el virus se ha extendido en varios estados del este de Brasil, "incluyendo áreas donde tradicionalmente no se consideraba la fiebre amarilla como un riesgo", según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).



"Estén protegidos o no vayan", recomendó Marty Cetron, director de la división de cuarentena y migración global de CDC.



Las áreas afectadas incluyen los estados de Río de Janeiro, Minas Gerais y Sao Paulo (sudeste), incluidas áreas cercanas a la ciudad de Sao Paulo, la mayor urbe y centro económico del país.



Hasta ahora cuatro visitantes internacionales han fallecido por el mortal y creciente brote de fiebre amarilla en Brasil.



Las autoridades advirtieron específicamente de Ilha Grande, una isla en la costa de Rio de Janeiro, donde ocho turistas extranjeros contrajeron el virus, entre ellos las cuatro víctimas mortales.



Cetron advirtió que la intensidad de la transmisión era "muy inusual" y que el riesgo para los viajeros es "algo sin precedentes".



La fiebre amarilla es una enfermedad transmitida por mosquitos que a menudo no causa síntomas. Algunas personas pueden experimentar fiebre y náuseas, y en alrededor del 15% de los casos, la infección puede tornarse severa y provocar ictericia y falla orgánica múltiple.



La vacuna debe ser tomada 10 días antes del viaje.



Los funcionarios de salud de Brasil han confirmado 920 casos de fiebre amarilla, incluyendo más de 300 muertes desde julio de 2017, cifras mucho más altas que las del año anterior cuando se registró 196 muertes.