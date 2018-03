EEUU no descarta sancionar a Rusia por envenenamiento de exespía

Washington, EEUU

La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, no descartó hoy sancionar a Rusia por el envenenamiento en Londres del exespía Serguéi Skripal, acción que la primera ministra británica, Theresa May, atribuyó ayer al Kremlin.

"No dudaremos en actuar contra Rusia siempre que sea necesario", declaró Nauert durante una rueda de prensa al ser preguntada si el uso de un agente químico por parte de las autoridades rusas podría conllevar sanciones similares a las dictadas por EE.UU. contra Corea del Norte por el asesinato de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Nauert reconoció que el envenenamiento de Skripal y de su hija, que ha supuesto el primer ataque con gas nervioso en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial, "con certeza" recuerda al caso de Kim Jong-nam, por el que la Casa Blanca sancionó a Pyongyang el pasado 6 de marzo.

A pesar de que la muerte de Jong-nam acarreó sanciones de manera automática, en virtud una ley de 1991 sobre el uso de armas químicas y biológicas, Nauert eludió hoy concretar cuándo se podrían tomar medidas contra Moscú por el envenenamiento de Skripal.

"El proceso de sanciones lleva un largo tiempo, tiene que producirse una investigación", alegó Nauert, quien sin embargo insistió en que Estados Unidos se mantendrá "firme" al lado de Reino Unido.

Esta afirmación, no obstante, contrasta con el hecho de que la propia May no sólo haya acusado directamente al Kremlin de orquestar el ataque, sino que además ya ha tomado represalias contra el Gobierno del presidente Vladímir Putin con la expulsión del país de 23 diplomáticos rusos.

Las declaraciones de Nauert se produjeron apenas unas horas después de que el Departamento del Tesoro estadounidense impusiera hoy nuevas sanciones contra Moscú por intentar medrar en las elecciones presidenciales de 2016.

Estas nuevas sanciones afectan a una veintena de personas y entidades rusas que, según Washington, interferir en las elecciones presidenciales de 2016 a través de ataques cibernéticos.