Los irreverentes The Mexican Standoff apuntan su música a las políticas de Trump

Los Ángeles.



La contestataria banda The Mexican Standoff apunta sus instrumentos contra las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el tema "Muro (The Wall)", compuesto para apoyar a los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".



"La canción expresa que todos debemos tener la oportunidad para seguir adelante en la vida", dijo a Efe David Monnich, guitarrista de The Mexican Standoff.



"Muro (The Wall)" es una especie de ranchera "alternativa" bilingüe (inglés/ español) compuesta en octubre de 2017 por la agrupación de Los Ángeles (California). Fue grabada en Bedrock Studios y hoy está disponible para descargas digitales en iTunes y para visualización en Youtube.



El tema está inspirado en la pared gigantesca que el presidente de los Estados Unidos prometió en su campaña electoral y que quiere instalar en la frontera con México, cuyos prototipos, ocho en total, el propio Trump supervisó este martes en San Diego.



Monnich, originario de San Antonio, Texas, aclara que el objetivo de la protesta musical es generar "una conversación" sobre cómo las murallas afectan la armonía social en las comunidades.



"Sin este diálogo no podemos corregir el problema. Claro que sí hay problemas en el mundo; pero hay que hablar, porque con más divisiones, con más muros no podemos hablar", expresó.



El primer éxito, viral en las redes sociales, de The Mexican Standoff fue "El corrido de Benjamín Ramírez, 'El Elotero'", en apoyo a un inmigrante guatemalteco a quien en junio de 2017, en un arranque de intolerancia, otro inmigrante, de Argentina, le volteó la venta de elotes (maíz asado) con que se gana la vida en calles de Los Ángeles.



El grupo de rap ranchero, marcadamente teatral y cuya imagen más visible en su canal de Youtube son tres mujeres, prepara además una tercera canción, aún sin fecha de lanzamiento, denominada "Mi compadre Juan".



Esta describe el rapto de un inmigrante por extraterrestres de color verde, quienes llevan insignias del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense.



La banda toma su nombre de "Mexican standoff", que significa una situación o "duelo a la mexicana" en el que tres personajes opuestos, presumiblemente vaqueros, discuten, pero nadie avanza ni retrocede.



Es precisamente el "leitmotiv" que el multiétnico grupo utiliza contra las "injusticias" sociales en EE.UU., explicó a Efe una guitarrista del grupo oriunda de República Dominicana que se presenta con el nombre artístico de "Aléjate".



La también cantante argumentó que "los muros físicos, sociales, económicos, raciales o de otro tipo" no son erigidos por todos los estadounidenses.



"Un poco más de la mitad de los Estados Unidos no está de acuerdo con esa manera de pensar (la de levantar muros)", remarcó "Aléjate", quien cree importante que "a través del arte podamos proyectar y expresar que muchísimos estadounidenses no están de acuerdo con esa división".



Johny C., miembro de The Mexican Standoff, dijo a Efe que los integrantes del "colectivo" son seis en total y se conocieron el año pasado "cantando en taquerías y cantinas".



En ocasiones acuden a manifestaciones en Los Ángeles, pero prefieren expresar lo que piensan con canciones en su canal de Youtube, donde mucha gente los sigue.



"El mensaje con el ritmo entra, con la música entra en las cabezas", aseguró el guitarrista Johnny C., que también saca música a una plancha rugosa de metal habitualmente utilizada para lavar ropa.



"El canto es como el refrán: queda en la cabeza", apunta el artista mexicano convencido de que, con las canciones de protesta, "uno (...) está diciendo algo positivo, algo importante, algo trascendente".



El tema "Muro (The Wall)" está inspirado en la incertidumbre de más de 800.000 "soñadores" que en 2012 se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y ahora su vida pende de una decisión del Congreso estadounidense, luego de que Trump anunciara en septiembre la suspensión de ese amparo legal.



Otros miembros de la banda son: "Fernández", arpa de botones; "Sancy La fanCy", vihuela, y Jimmy Chill, saxofón.



Johnny C. dijo que planean trabajar en su primer álbum de "música de concienciación social". A finales de este mes se presentarán en Tijuana, México, en un festival junto al muro fronterizo.