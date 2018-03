Destino de Kuczynski de nuevo en manos del Congreso peruano

Lima, Perú

El futuro del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski está una vez más en manos de un Congreso dominado por la oposición, que aceptó este jueves discutir una moción de destitución del presidente por "incapacidad moral", acusado de haber mentido sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht.

"En consecuencia ha sido admitida la moción de vacancia" presidencial, dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, al conseguir 87 votos a favor, mucho más que los 51 votos necesarios.

Ahora la moción será debatida y votada por el Congreso un día de la próxima semana, en una sesión en que el mandatario, asistido por un abogado, podrá hacer sus descargos, tres meses después de que sobreviviera a otro pedido similar.

Para que el Congreso finalmente destituya a Kuczynski se necesitan 87 votos.

La amenaza de "impeachment" ha generado incertidumbre en el país anfitrión de la Cumbre de las Américas a realizarse en abril, a la que asistirá el mandatario estadounidense Donald Trump y una treintena de gobernantes americanos. Hasta el venezolano Nicolás Maduro ha dicho que acudirá a este cónclave, aunque Lima lo eliminó de la lista de invitados.

Dos partidos minoritarios de izquierda lanzaron la moción para declarar la vacancia del cargo por "incapacidad moral" después de que Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori la pasada Navidad.

Sin embargo, la moción presentada finalmente al Congreso hace una semana no menciona el indulto, sino únicamente las "mentiras, engaños y graves conflictos de interés" de Kuczynski frente al escándalo de fondos otorgados por la constructora brasileña Odebrecht.

El cambio del motivo -el indulto por el caso Odebrecht- permitió que la moción consiguiera el apoyo del partido Fuerza Popular (derecha populista), la mayor fuerza política del país, que lidera Keiko Fujimori, la hija del exgobernante.

- Silencio del vicepresidente -

"Yo me voy a defender y no renunciaré", dijo Kuczynski la semana pasada, afirmando que su "conciencia está limpia" y que no se dejará vencer por "traidores".

Para ser admitido a debate, el pedido contra el presidente debe recibir el voto de por lo menos 52 de los 130 miembros del Congreso unicameral peruano.

Si Kuczynski finalmente es destituido, corresponde constitucionalmente que asuma el poder el primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, quien ejerce como embajador en Canadá.

El oficialismo esperaba que Vizcarra manifestara su intención de no aceptar el mando, algo que ya prometió la segunda vicepresidenta y jefa de gabinete de Kuczynski, Mercedes Aráoz, pero sin embargo el diplomático ha guardado silencio.

Si ninguno de los dos vicepresidentes asume el mando, lo debe hacer el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien tendría que convocar a nuevas elecciones. Este escenario no lo desea ningún partido en momentos de desprestigio de los políticos por los escándalos de corrupción ligados a Odebrecht.