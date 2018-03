Príncipe saudita advierte que desarrollarán la bomba atómica

Washington, Estados Unidos.

El príncipe heredero de Arabia Saudita advirtió en una entrevista con la cadena estadounidense CBS que si Irán se dota del arma nuclear, su país también lo hará.



"Arabia Saudita no quiere adquirir ninguna bomba nuclear, pero sin duda, si Irán desarrolla una bomba nuclear, nosotros también lo haremos lo más rápidamente posible", dijo el príncipe heredero Mohamed bin Salam en una entrevista con CBS, extractos de la cual fueron divulgados este jueves, y que se emitirá completa el domingo.



El príncipe saudita de 32 años se refirió asimismo al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, como "el nuevo Hitler" debido a su ambición de expansión.



Jamenei "quiere crear su propio proyecto en el Medio Oriente de la misma forma en que Hitler quiso expandirse en su momento", afirmó en la entrevista.



"Muchos países del mundo y de Europa no se dieron cuenta cuan peligroso era Hitler hasta que ocurrió lo que ocurrió. No quiero ver que las mismas cosas ocurran en el Medio Oriente", agregó el príncipe heredero, quien el 20 de marzo se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Lea más: Avión en Rusia deja caer lingotes de oro en su despegue



En 2015 varios países occidentales firmaron un acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear a usos pacíficos, aunque el presidente Trump ha dejado claro que le parece un "pésimo" tratado, abriendo así la posibilidad de abandonarlo.



Estos comentarios del príncipe heredero se conocieron pocos días después que el gobierno saudí puso un marcha un programa de energía atómica.



Formalmente el programa se propone reducir la dependencia saudí del petróleo.



Así, el país aceleró planes para instalar 16 reactores nucleares en las próximas dos décadas, de acuerdo con fuentes oficiales.