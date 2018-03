Trump reconoce que "intentó engañar" a Trudeau

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que mintió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, al asegurar que EEUU registra un déficit comercial con su vecino del norte sin saberlo, según reveló hoy el diario Washington Post.



"Trudeau vino a verme, es un buen tipo. Me dijo 'No, no, no tenemos un déficit comercial con ustedes. Donald, por favor (...) 'Incorrecto, Justin, sí que lo tenemos' No tenía ni idea. Solo dije 'Estás equivocado, Justin'", de acuerdo a una grabación a la que tuvo acceso el diario, con declaraciones del mandatario en un acto privado en Misuri.



El líder canadiense insistió en que no contaban con un saldo negativo comercial con EEUU, a lo que Trump replicó que no lo creía y envió a uno de sus asistentes a comprobarlo, quien le mostró que las cifras del Departamento revelaban un superávit estadounidense con Canadá.



"Bueno, señor, de hecho estás en lo correcto. No tenemos déficit, pero eso no incluye energía y madera, y cuando lo haces, perdemos 17.000 millones de dólares al año, es increíble", dijo entonces Trump a Trudeu.



De acuerdo a las cifras de 2017 del Departamento de Comercio, EEUU registró un superávit comercial de 2.770 millones de dólares.

Lea más: Escuela de Barron Trump se suma al paro contra las armas



Esta mañana, sin embargo, Trump repitió sus alegaciones en su cuenta de Twitter al afirmar que "tenemos un déficit comercial con Canadá, como lo tenemos con casi todos los países (alguno de ellos enorme)"



"El primer ministro Justin Trudeau de Canadá, un muy buen tipo, no le gusta decir que tiene un superávit con EEUU, pero lo tienen, casi todos lo tienen, y así es como lo sé", subrayó el mandatario.



Estados Unidos está actualmente renegociando, junto a Canadá y México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994, y que Trump ha calificado de manera repetida como "un desastre". EFE