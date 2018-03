Salvadoreños se aferran a una última renovación del TPS

Washington, Estados Unidos.

Más de 125.000 salvadoreños residentes en EEUU han renovado su Estatus de Protección Temporal (TPS) a cinco días del 19 de marzo, fecha límite para volverse a inscribir en este programa migratorio que el presidente estadounidense Donald Trump decidió terminar en enero.



Los próximos días representan la última oportunidad para renovar el TPS para los 190.000 nacionales de El Salvador protegidos por este programa, que en caso de no renovar su permiso se encontrarán en el país en situación ilegal.



Así, aún quedan unos 65.000 salvadoreños que no han renovado todavía su permiso, según datos de la Embajada de El Salvador en Washington.



Esta será la última renovación del TPS para El Salvador, luego de que Trump anunció a principios de enero el fin del programa, de forma que los beneficiados tendrán que salir del país o buscar otras formas de quedarse antes del 9 de septiembre de 2019.



"Quiero hacer un llamado a quienes aún no han realizado este trámite para que lo hagan en nuestra embajada o en uno de los 18 consulados en los Estados Unidos; al estar reinscritos al TPS tendrán estabilidad por 18 meses más", afirmó este martes el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, en un comunicado.

Lea más: Así fue la trampa que le tendió la policía a Ana Julia Quezada



Además, Martínez reiteró el compromiso "de seguir las gestiones a todo nivel para lograr una solución permanente a la situación migratoria de miles de compatriotas", en el marco de la estrategia que impulsa el Gobierno salvadoreño en este ámbito, desde noviembre de 2016.



El Gobierno estadounidense decidió eliminar el TPS para los salvadoreños el pasado 8 de enero, quitando así la protección a la deportación de los beneficiarios de ese permiso.EFE