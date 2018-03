Ana Julia Quezada: Gabriel me dijo 'tú no eres mi madre y lo asfixié de la rabia'

Madrid, España.

Ana Julia Quezada, la mujer de origen dominicano que confesó haber asesinado a un niño de 8 años en un crimen que ha conmocionado a España, relató a las autoridades durante dos horas los detalles del crimen.

El diario español El Mundo divulgó hoy parte de la confesión de la detenida que afirma que mató a Gabriel Cruz, con un golpe con la parte roma de un hacha durante una discusión y luego lo asfixió.

En la declaración íntegra, Ana Julia contó a los agentes que salió de su casa con el auto y en el camino se encontró con Gabriel. "Estaba solo, jugando con un palito. Le dije: hombre si estás solo vente conmigo. Voy a la finca. Él se subió en el autos, y cuando llegamos yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando", afirmó la mujer a las autoridades.

Quezada, de 44 años, era la pareja del padre de Gabriel, Ángel Cruz, y fue considerada como una de las principales sospechosas de las autoridades tras su extraño comportamiento en los últimos días.

La dominicana afirma que tras varios minutos pintando, se asomó por la ventana y vio al niño jugando con un hacha. Agregó que le pidió que dejara la herramienta porque era peligrosa, y que el menor respondió de manera agresiva insultándola.

Ella salió de la casa y le intentó quitar el hacha."Él me dijo: tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca", confesó.

Según la mujer, tras asesinar al niño, entró a la vivienda a fumarse un cigarro y decidió enterrar el cuerpo. "Estuve pensando. No quería hacerle daño a Ángel (el padre de Gabriel) así que lo mejor fue enterrarlo", afirmó.

Quezada realizó su confesión tras asesorarse con su abogada. Su versión de que el menor intentó agredirla le permitiría evadir la acusación por asesinato, que, cuando la víctima es un niño, acarrea la pena de prisión permanente. En caso de no haber sido planeado, podría considerarse como homicidio (10 a 15 años) o incluso homicidio imprudente (cuatro años), según el medio español.

Los investigadores creen que Quezada pudo actuar movida por los celos al rechazar el padre del pequeño irse con ella a su país, la República Dominicana, donde quería instalarse.

La noticia de la detención de Ana Julia Quezada y la muerte del niño han suscitado violentas reacciones.



Algunos incluso piden que se restablezca la pena de muerte, y en sólo dos días, más de 330.000 personas han firmado una petición para que purgue su pena en la República Dominicana, lejos del "confort" de las cárceles españolas.