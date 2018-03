Trump en la frontera con México: “Sin muro habría caos”

San Diego, Estados Unidos.



El presidente Donald Trump advirtió ayer que habrá “un caos” si no se construye el muro que quiere levantar en la frontera con México, mientras inspeccionaba en California los prototipos del proyecto.



“Para la gente que dice ‘no al muro’, si no tienes muros aquí, ni siquiera tendrás un país”, dijo el mandatario cerca de la frontera en San Diego.



Trump insistió en que las fuerzas de seguridad deberán ser capaces de ver a través de la estructura para poder controlar a los criminales que podrían estar “a medio metro de distancia”, del lado mexicano. La primera visita como presidente de EUA a California, bastión demócrata de la costa oeste, se produce en un momento de alta tensión entre su gobierno republicano y el estado más populoso del país, especialmente en asuntos migratorios, medioambiente y control de armas.

Partidarios de Trump lo apoyaron en San Diego.

Los prototipos



Trump inspeccionó los ocho modelos a escala real -de nueve metros de altura-, hechos de concreto y acero, erigidos uno al lado del otro en Otay Mesa, al sur de San Diego y junto a la frontera con Tijuana, México.



Cada prototipo cuesta más de 300,000 dólares y, según algunas estimaciones, el muro completo podría costar 20,000 millones. Pero nada indica que esta barrera que espera levantar a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera con México -una de sus principales promesas de campaña- esté cerca de ser construida.



“Dos tres funcionan”



Dijo que su visita a la frontera fue “fascinante” y aseguró que hay “dos o tres” de esos modelos preliminares que “realmente funcionan” y que no pudieron ser trepados por escaladores. “Lo que mejor hago es construir”, agregó Trump, quien prometió que levantará “un gran muro” y que será “muy efectivo”.



“No tenemos elección”, dijo y añadió que se necesita el muro para detener la entrada de drogas y pandilleros.

Se plantaron en el lado mexicano contra Trump.

Más de un año después de su llegada al poder, el Congreso no ha desbloqueado aún ni un dólar para la construcción de este muro.



Varios demócratas rechazan esta iniciativa que consideran el triste símbolo de un país que le da la espalda a su historia, cerrando la puerta a los inmigrantes.



En el Congreso, las conversaciones sobre inmigración se encuentran suspendidas.



Protestas



La visita del jefe de la Casa Blanca a California, donde apenas consiguió poco más de 30% de votos durante la elección presidencial, estuvo marcada por protestas.



Antes de su llegada, decenas de personas se reunieron para una manifestación pro-Trump del lado estadounidense de la frontera cerca de los prototipos, mientras que un número similar de detractores llegó al puesto fronterizo de San Ysidro.



Los manifestantes se cubrieron con banderas de EUA y ondearon pancartas con consignas como “Humpty Trumpty se caerá de su muro”, “Resistir al idiota inestable” y “Sin odio en el Estado Dorado”.



Entre los seguidores del mandatario, Kira Innis, de 31 años, dijo que respaldaba a Trump “porque no le importa un comino el color de alguien, le preocupa poner más dinero en su bolsillo”.



Del lado mexicano, la policía federal tuvo que persuadir a alrededor de 50 manifestantes para que no quemasen una piñata de pelo amarillo, a imagen de Trump.