Se acaban las papeletas para votar en consultas interpartidistas en Colombia

Bogotá, Colombia.

Los tarjetones o papeletas para las consultas interpartidistas que definen candidatos presidenciales en Colombia se acabaron en algunos puntos del país que celebra elecciones legislativas, informó este domingo la entidad encargada de organizar los comicios.



La Registraduría Nacional aseguró que no hubo suficientes papeletas en veinte de las más de 11 mil mesas de votación en el país, entre ellos algunos de Bogotá y Medellín, para definir a los aspirantes presidenciales de la derecha y la izquierda por falta de presupuesto.



"Por problemas presupuestales no se imprimieron la totalidad de tarjetas (36 millones, el número de colombianos habilitados para votar), solo se imprimieron 15 millones", dijo el registrador, Juan Carlos Galindo, a periodistas.



El funcionario había ordenado previamente trasladar papeletas entre las mesas e incluso aprobó fotocopias de las tarjetas para suplir la demanda de los votantes en los sitios que lo requieran.



A 40 minutos del cierre de la jornada electoral, el funcionario aseguró que la situación estaba "normalizada".

- Falta de presupuesto -

Según el registrador delegado para temas electorales, Jairo Suárez, la entidad solicitó al gobierno un presupuesto de 33 mil millones de pesos (unos 11 millones de dólares), pero solo le fueron aprobados 26 mil millones (unos USD 8 millones).



"No es problema de falta de tarjetas, sino de distribución de las mismas", sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuyo despacho maneja el presupuesto, aseguró que el número de tarjetones impresos se hizo con base en el histórico de votantes en Colombia, donde la abstención ronda el 60%.



"No hay ninguna razón para que no estén los tarjetones porque se imprimieron más de los necesarios", afirmó a periodistas.

Las consultas interpartidistas definirán los candidatos para las presidenciales del 27 de mayo, cuando se elegirá el sustituto de Juan Manuel Santos.



En la de la derecha participan el senador Iván Duque, del Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, la conservadora Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez.



El exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, encabeza los sondeos para la de la izquierda, por encima del exmandatario de la ciudad caribeña de Santa Marta Carlos Caicedo.



Los aspirantes calificaron la falta de tarjetones de "sabotaje", "trampa" o "fraude", por lo que puede repercutir en el apoyo final que tengan en la consulta.



Docenas de sus seguidores se agolparon en diferentes centros de votación en reclamo de tarjetas. Colombia elige este domingo a sus congresistas para el periodo 2018-22.



Son las primeras parlamentarias en las que participan los rebeldes de las FARC, la otrora guerrilla comunista que firmó un acuerdo de paz a finales de 2016.