México detecta y cierra dos focos de influenza aviar en el centro del país

México.

México detectó y clausuró dos focos de influenza aviar en el centro del país, los cuales no suponen un riesgo para la producción avícola dado que no son granjas comerciales, informó hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).



En un comunicado, la institución afirmó que el hallazgo del virus de influenza aviar AH7N3 "de alta patogenicidad" fue notificado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés).



Ambos puntos -un predio rural y otro de traspatio- fueron "despoblados de manera inmediata para evitar la diseminación del virus", señaló.



Al no tratarse de granjas comerciales, agregó la Secretaría, no existe riesgo para la producción avícola nacional, que genera anualmente más de seis millones de toneladas de productos.

El primer foco está localizado en San Felipe, estado de Guanajuato, donde fueron localizadas 1.900 aves.



Se presume que parte de estos animales provienen de granjas de la zona de los Altos de Jalisco, "donde aún existe circulación del virus", y que fueron distribuidos de manera irregular.



Por otra parte, el segundo foco se identificó en una gallina de traspatio en Cadereyta de Montes, Querétaro. El predio tenía una población de 26 aves, que fueron sacrificadas, indicó la Sagarpa.



De acuerdo con el procedimiento, los técnicos de Senasica hicieron un monitoreo de todas las granjas ubicadas en un radio de 10 kilómetros de ambos puntos, y "no se encontraron problemas sanitarios". EFE