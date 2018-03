﻿Un hombre armado toma rehenes en casa de veteranos de guerra en EEUU

Los Angeles.



Un hombre tomó tres rehenes en una casa de retiro de veteranos de guerra en el Valle de Napa, oeste de Estados Unidos, dijo a la AFP la portavoz de la agencia local de excaombatientes (CalVet), June Iljana.



La portavoz confirmó reportes de prensa sobre el incidente, pero no dio más detalles.



"La policía está en nuestra casa de retiro en Yountville tras un reporte de tiros (de arma de fuego). La seguridad de nuestros residentes, empleados y la comunidad es nuestra principal prioridad. Activamos nuestro protocolo de emergencia y cooperamos con la policía", escribió en Twitter CalVet.



La policía de Napa indicó en las redes sociales que "interviene en la casa de retiro para ex combatientes de Yountville. Evite la zona". Sus portavoces no estaban disponibles inmediatamente.



De su lado, la policía de rutas CHP dijo que tiene "agentes y recursos aéreos en la zona trabajando con los agentes del jefe policial de Napa y otros", y que un equipo de "intervención de emergencia (SWAT)" se dirigía al lugar.



Según el diario San Francisco Chronicle, el incidente comenzó a las 10H30 locales (18H30 GMT).



Una conferencia de prensa está prevista, indicaron las autoridades.



El establecimiento se presenta en su portal web como la mayor casa de retiro de veteranos de guerra en Estados Unidos", donde viven unos "1.000 excombatientes ancianos o discapacitados"