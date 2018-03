Florida aprueba ley que permite armarse a algunos maestros

Miami.



El gobernador de Florida, Rick Scott, firmó hoy la "ley de seguridad pública" respaldada por familiares de las víctimas del tiroteo en Parkland, que restringe el acceso a las armas y propone armar a algunos maestros.



Hasta este viernes, no estaba claro si Scott firmaría la medida aprobada el miércoles por los legisladores de Florida (sudeste) tras casi tres semanas de emotivas discusiones.



La ley 7026 eleva de 18 a 21 la edad mínima para comprar armas, prohíbe los "bump stocks" (unos dispositivos que permiten a los fusiles semiautomáticos disparar ráfagas) y dispone de 400 millones de dólares para mejorar la seguridad escolar y tratamientos de salud mental.



También incluye un "programa de guardianes" voluntarios que permite armarse a personal civil de la escuela, siempre que no sean maestros que trabajen dando clases. No obstante, pueden participar aquellos maestros que a la vez sean militares o tengan experiencia como agentes de la ley.



El gobernador, que había manifestado su apoyo a las restricciones al acceso a las armas y al programa de salud mental, había manifestado repetidamente que no apoyaba en particular el "programa de guardianes" que la ley contiene.



Pero destacó que los miembros de comisarías policiales y juntas escolares, que serán quienes decidan si las escuelas en sus jurisdicciones podrán tener personal civil armado, son elegidos por los votantes.



"Mi foco está en la aplicación de la ley; ellos están entrenados para eso", dijo a periodistas. "Yo creo que los maestros deberían enseñar", acotó.



No obstante, el programa de guardianes es voluntario, matizó. "Los comisarios tienen que inscribirse (...), las juntas escolares tienen que inscribirse (...) y ningún individuo será forzado a participar", expresó.



La ley 7026 no prohíbe la compra y venta de fusiles semiautomáticos como el AR-15 que utilizó Nikolas Cruz para masacrar 17 personas el 14 de febrero en una escuela en Parkland (al norte de Miami), ni limita la compraventa de cargadores de alta capacidad.



"En lugar de prohibir armas específicas, tenemos que prohibir a personas específicas que compren armas", dijo Scott.



El debate sobre el control de armas fue promovido por los estudiantes de Parkland, que lanzaron un día después del ataque el movimiento #NeverAgain para exigir a los políticos que enfrenten el problema de los tiroteos masivos.