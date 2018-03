Parlamento venezolano "preocupado" por posible misión electoral de la ONU

Caracas.



El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, expresó en una carta que se dio a conocer hoy su "preocupación" a la ONU ante la posibilidad de que el organismo envíe una misión de observación electoral para los comicios presidenciales del 20 de mayo y que consideran una "farsa".



La misiva, difundida en la cuenta de Twitter del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Omar Barboza, dice que los diputados desean expresar a las Naciones Unidas su "preocupación por la posibilidad de que la ONU participe como Observador Internacional en el proceso electoral presidencial" de Venezuela.



En la carta, dirigida al secretario general adjunto de asuntos políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, se reitera que la posibilidad de que el organismo envíe a una delegación "afectaría el prestigio mundial" de la misma y "debilitaría la lucha de la gran mayoría del pueblo por la realización de unas elecciones libres".



Unos comicios que, según Barboza y gran parte de la oposición, deberían tener una "observación calificada antes, durante y después" del proceso para darle, agregó "credibilidad a sus resultados y rescatar la confianza en la vía electoral".

"Respetuosamente lo exhortamos a tomar en cuenta esa realidad, antes de comprometer a esa prestigiosa institución en un proceso, que, como ha sido convocado para el próximo 20 de mayo, constituye un simulacro de elecciones democráticas", finaliza en la carta.



Los cinco candidatos a las presidenciales firmaron el día de su postulación oficial un "acuerdo de garantías electorales" por el que se comprometían, entre otras cosas, a solicitar a la ONU que envíe una misión de observación, una petición que todavía no ha sido respondida por el organismo.



El pasado miércoles el presidente Nicolás Maduro, que opta a la reelección, pidió al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, conformar la misión "muy pronto" y denunció presiones del Gobierno estadounidense para que esto no sea posible.



Al día siguiente, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, aseguró que él "no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad".



A esta petición del Parlamento venezolano se sumará el lunes el recién formado Frente amplio Venezuela Libre, que integran políticos opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y diferentes grupos sociales, que marcharán a la sede de la ONU en Caracas para hacer la solicitud formal.



La MUD, principal coalición opositora, decidió no participar en los comicios al considerar que las condiciones no son justas ni transparentes.EFE