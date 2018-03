Trump se burla de los Óscar más mexicanos de la historia

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló hoy de la baja audiencia registrada este domingo por la ceremonia de entrega de los Óscar, que con apenas 25,6 millones de telespectadores en el país, ha resultado la gala con menor seguimiento de la historia.



"Los Óscar con menor audiencia de la HISTORIA. El problema es que ya no tenemos estrellas, excepto por su presidente (es broma, por supuesto)", afirmó el mandatario esta mañana a través de su cuenta personal de Twitter.



De esta manera, el multimillonario no dudó en abundar en su mala relación con una industria, la cinematográfica, con la que ha protagonizado numerosos desencuentros desde que asumió la presidencia del país en 2017.



El presidente parece no perdonarle a Hollywood la gran cantidad de críticas que muchas de sus principales estrellas han realizado contra el actual residente de la Casa Blanca, a quien acusan insistentemente de ser un racista y un misógino.



De hecho, la edición de 2017 de los Óscar estuvo marcada por los constantes dardos contra el presidente, avivados por el cruce de críticas protagonizado semanas antes por Trump y por la emblemática actriz Meryl Streep, una de las intérpretes más respetadas en Hollywood y a la que el mandatario llegó a tildar de "sobrevalorada".

La entrega de este año tuvo la mayor representación hispana de la historia, donde los mexicanos Guillermo del Toro, Eugenio Derbez, Eiza González, Gael García y Natalia Lafourcade se robaron el protagonismo.



La audiencia nacional de la 90 edición de los Óscar, que se celebró el domingo en Los Ángeles, cayó un 19 % respecto al año pasado hasta situarse por debajo de los 30 millones de espectadores en Estados Unidos por primera vez en la historia de la gala, según el medio especializado The Hollywood Reporter. EFE