Tribunal electoral salvadoreño reconoce "error" en escrutinio de elecciones  

San Salvador.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador reconoció hoy que se cometió un "error" en el escrutinio de los votos por diputados de la elecciones del domingo y aseguró que este fue "corregido".



"Hemos corregido el error que cometimos en el conteo de los votos" porque "nosotros vamos a respetar la soberanía del pueblo, lo que ellos han elegido", dijo el magistrado del TSE Miguel Ángel Cardoza en una entrevista televisiva.



Señaló que "el error se dio en los escrutinios preliminares" y que para "el conteo oficial será diferente", pero que "los candidatos que se sientan ofendidos pueden tomar los recursos necesarios".



La noche de este lunes, la empresa Smartmatic, contratada para crear y manejar el sistema informático de escrutinio y divulgación de resultados, señaló que a raíz de un problema en el software los votos de los candidatos al Congreso fueron asignados erróneamente.



"Una pieza de software pequeñita falló a la hora de tomar los nombres de los candidatos y los colocó de una manera desordenada", señaló Francisco Campos, director comercial de Smartmatic para Centroamérica, quien apuntó que este problema se dio por un "error humano" que "no pudo ser detectado en los simulacros".



Campos subrayó que este problema no cambió la cantidad de votos que recibió cada partido, sino que alteraba las listas de "preferencia" del voto por rostro de cada formación.



Añadió que este situación se dio solo "en un grupo reducido de actas" en los departamentos de San Salvador y La Libertad, los que más diputados tienen asignados en el Congreso, con 24 y 10 escaños cada uno.



Campos señaló a raíz de este problema volvieron a procesar más de 13.000 folios de las actas y admitió que el "error" fue detectado durante la mañana del lunes y que la empresa y el TSE decidieron no divulgarlo hasta la noche.



Por otra parte, el representante de Smartmatic remarcó que solo se vio afectado el "modulo de asignación de preferencias" de diputados y que "no significa que fallara la totalidad del programa" ni que afectara el escrutinio de los votos por alcaldes.



Este "error" en el escrutinio colocaba fuera del Congreso a varios de los actuales diputados que buscaron la reelección y entre los que se encuentran varios de los líderes de los dos principales partidos.



Las formaciones más afectadas fueron el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).



Con más del 87 por ciento de los votos de los comicios legislativos escrutados, los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgaban 765.542 votos a Arena, 325.136 más que los 440.406 registrados a favor del FMLN.



El magistrado del TSE Fernando Argüello Téllez anunció el lunes que planean iniciar este martes el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales, el cual se extenderá hasta el fin de semana.