Renzi en el cierre de campaña:"No nos avergonzamos de haber gobernado Italia"

Roma.



El líder del Partido Demócrata italiano (PD), Matteo Renzi, cerró hoy su campaña antes de las elecciones generales del domingo y reivindicó el gobierno de su formación en los últimos cinco años: "estamos orgullosos y no nos avergonzamos", exclamó.



"Estamos orgullosos y no nos avergonzamos de haber gobernado el país y de haberlo hecho con todas las dificultades del Gobierno en la vida cotidiana", señaló desde un teatro en su Florencia (centro) natal, ya que el mal tiempo impidió un acto en la calle.



En su opinión, la pasada legislatura, con tres primeros ministros de su partido -Enrico Letta, Renzi y Paolo Gentiloni- "quedará en la crónica de estos años como un periodo del que estar orgullosos".



En este sentido citó algunas de las reformas introducidas, como la ley de dependencia, la gestión del flujo migratorio, con el salvamento de cientos de miles de personas" en el Mediterráneo, o la introducción de las uniones civiles homosexuales y parejas de hecho.



Una norma, esta última, que a su juicio "permite a los hombres y mujeres de este país mirar el futuro sabiendo que ahora hay más derechos".



Afirmó que la cita electoral del domingo será "un derby entre quienes fomentan el miedo", entre quienes aludió a la xenófoba Liga Norte (LN) de Matteo Salvini, y los partidos como el PD que, apuntó, "trata de resolver los problemas de la gente".



En este sentido arremetió contra Salvini, socio de coalición de Silvio Berlusconi, y que en un mitin exhibió un rosario y un Evangelio, y le recomendó que antes de "instrumentalizar" las Sagradas Escrituras, primero debe leer lo que dicen sobre la acogida de los débiles como los inmigrantes.



Renzi criticó a los partidos de "la rabia", como la derecha o el Movimiento Cinco Estrellas, o los "nostálgicos" como Berlusconi o la izquierda radical y que, apuntó, podría dar el Gobierno "a la peor derecha de la historia europea".



Los últimos sondeos, publicados el 16 de febrero, indican que se dará un escenario sin mayorías claras en el que el Movimiento Cinco Estrellas será el más votado en solitario, superado por la coalición de derechas de Silvio Berlusconi y por delante de Renzi.



El ex primer ministro Renzi concurre con una coalición que engloba la lista "+Europa" de la excomisaria europea Emma Bonino y otras pequeñas formaciones como "Civica Popolare" e "Insieme".