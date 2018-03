Sube a cinco la cifra de muertos por influenza en Puerto Rico

San Juan.



La cifra de muertos en Puerto Rico por influenza subió a cinco, aunque los contagios mostraron un descenso por segunda semana consecutiva, informó hoy el Departamento de Salud.



La agencia insistió en la importancia de la vacunación al reportar la muerte de hombre de 68 años en la región de Ponce (sur), que presentaba comorbilidades y no había sido vacunado.



El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, insistió en la importancia de que todas las personas, sobre todo los adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas y respiratorias, se vacunen.



"Aunque los casos confirmados de influenza están comenzando a descender, esta enfermedad no deja de ser una amenaza. Tenemos que hacer uso de las herramientas que pone a nuestra disposición el Estado y salir a vacunarnos. Con la vacuna controlamos la propagación de la influenza y evitamos más muertes", indicó el titular de Salud.



Carmen Deseda, epidemióloga del Estado detalló que, "en el informe de la semana que cubre del 11 al 17 de febrero de 2018 se confirmaron 1.547 casos de contagios de influenza; mientras que la pasada semana teníamos 1.666, lo que representa 119 casos menos".



"Esto confirma que poco a poco los casos están en descenso. No obstante, esta merma no es representativa de que estemos en números bajos de influenza. Hay que vacunarse y tomar las debidas medidas preventivas para alcanzar niveles de contagio más bajos a los reportados", agregó.