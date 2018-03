Solís dice que sería "gravísimo" una intervención internacional en Venezuela

Panamá.



El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo hoy a Efe que la crisis de Venezuela no puede solucionarse "fuera del marco de los acuerdos internacionales" y que una intervención sería algo "gravísimo".



"Es una situación que no debe resolverse con violencia ni fuera del marco de los acuerdos internacionales. Me parece que sería gravísimo una involución en ese sentido en América Latina como se ha sugerido que podría ocurrir en el caso de Venezuela", indicó el mandatario en referencia a una posible intervención internacional.



Solís, que viajó este miércoles a Panamá para inaugurar la feria comercial Expocomer, reconoció que la situación en el país suramericano es "extraordinariamente compleja y muy preocupante" y que "los tiempos se están agotando".



"Los tiempos se están agotando, cada vez la presión interna en Venezuela es mayor, con desplazamientos masivos de población y con una circunstancia en donde creo que la responsabilidad de la comunidad internacional aumenta cada día", aseguró el gobernante.



Solís recordó que Costa Rica es uno de los doce países que forman el Grupo de Lima y que, como tal, no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y rechaza la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales, así como la "deplorable" situación de los derechos humanos en ese país.



El Grupo de Lima, apuntó el mandatario, ha hecho "cerca de 35 declaraciones al respecto y mantendremos esa oposición a propósito de la Cumbre de las Américas", que se celebrará el próximo abril en Perú y a la que no fue invitado el presidente Nicolás Maduro.



La fecha y las condiciones para las elecciones presidenciales han sido uno de los principales escollos en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana en Santo Domingo y, tras anunciarse la fecha del 22 de abril, el antichavismo anunció que no va a participar porque no están dadas las premisas para que los comicios sean "justos" y "transparentes".



El Grupo de Lima está integrado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica.