Kelly deja a Kushner sin acceso a información confidencial

Washington, Estados Unidos.

Jared Kushner, yerno y consejero de Donald Trump, ya no tiene acceso a la información confidencial más sensible de la Casa Blanca, señalaron el martes fuentes próximas al caso.



Kushner, casado con la hija mayor del presidente estadounidense, Ivanka Trump, se encarga principalmente de las negociaciones en el proceso de paz entre israelís y palestinos, y también lidera las negociaciones diplomáticas con México.



Hasta ahora, Kushner tenía a su alcance la información más confidencial, a la que ya no podrá acceder al tratarse de una autorización temporal.



El ejecutivo estadounidense decidió revisar los procesos de adjudicación de autorizaciones después de que Rob Porter, un funcionario cercano a Trump, haya trabajado durante meses sin haber completado las verificaciones a las que se someten los empleados de la Casa Blanca.



Porter fue obligado a renunciar tras haber sido acusado de violencia doméstica por parte de sus dos exesposas.

Lea más: Melania Trump despide a su asesora tras pagarle 26 millones de dólares



Los servicios de John Kelly, secretario general de la Casa Blanca, se remitieron a un comunicado que había hecho público la semana pasada en el que reafirmó su confianza en el yerno del presidente, sin dar más detalles.



"Como le dije a Jared hace unos días, tengo plena confianza en su capacidad para llevar a cabo sus tareas de política exterior, particularmente con respecto a nuestros esfuerzos en el proceso de paz entre israelís y palestinos, y la cuestión de nuestras relaciones con México", escribió.