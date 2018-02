Buscan intervención militar en Siria ante el uso de armas químicas

Londres.



El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, dijo este martes que su país "debería plantearse seriamente" intervenir militarmente contra el régimen del presidente sirio, Bachar Al Asad, si se hallan "evidencias indiscutibles" de que ha empleado armas químicas contra su población.



El declaraciones hechas hoy a la emisora británica BBC Radio 4, Johnson aclaró que es "muy importante reconocer que no existe una solución militar que Occidente pueda imponer ahora" en el conflicto de Siria.



"Pero creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos como país, y creo que los países occidentales deben preguntarse a sí mismos, si podemos permitir el uso de armas químicas, (si podemos permitir) que el empleo de armas ilegales quede indultado, que no se compruebe, que quede impune, y no creo que podamos", afirmó a la citada cadena de radio.



Según el político conservador, "si existe una evidencia indiscutible de que se han usado armas químicas, verificada por la Oficina de Prevención de Armamento Químico, si sabemos que ha ocurrido y podemos demostrarlo, y si existe una propuesta de acción donde el Reino Unido pueda ser útil, entonces sí creo que nos lo deberíamos plantear seriamente", en alusión a una intervención militar.



Los comentarios de Johnson coinciden con el comienzo de cinco horas de tregua en el ataque del régimen sirio al enclave rebelde de Guta Oriental, cercano a la ciudad de Damasco, una medida ordenada por Rusia -aliado de las tropas de Al Asad-, destinada a permitir que los civiles atrapados en el bombardeo puedan abandonar la zona.



El pasado sábado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para permitir un alto el fuego de 30 días de duración, si bien no estableció ninguna fecha específica para su comienzo.



Rusia anunció ayer una tregua humanitaria en Guta Oriental a partir de esta mañana, que entrará en vigor diariamente a las 09.00 de la mañana y expirará a las 14.00 horas.



Durante la pasada semana han fallecido más de 500 civiles en el este de Guta, donde activistas denunciaron el pasado domingo el uso de ataques con gas.