Sobreviviente de masacre en Florida desafía a Melania Trump

Florida, Estados Unidos.

Una estudiante que sobrevivió a la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, le pidió a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, cumplir su promesa de combatir el ciberacoso comenzando con su propia familia.



Lauren Hogg, de 14 años de edad, escribió un mensaje en Twitter a la esposa del presidente Donald Trump, en defensa de su hermano David Hogg, uno de los estudiantes que lideran el movimiento #NeverAgain (Nunca Otra Vez) que exige a las autoridades mayores controles en la venta de armas.

Hogg fue víctima de una serie de teorías de conspiración que afirmaban que el joven nunca estuvo en el tiroteo y que era un actor que solo quería ganar fama con sus apariciones en medios de comunicación.

Ante los ataques, su hermana escribió un tuit a la primera dama donde pidió que "tenga una conversación con su hijastro "Donald Trump Jr." luego de que éste le diera un "me gusta" a un tuit que afirma que David había sido entrenado por su padre, un exagente del FBI, para hablar en contra del presidente Trump.



"Oye, @FLOTUS, dices que tu misión como Primera Dama es detener el acoso cibernético. Bueno, entonces, ¿no crees que hubiera sido inteligente tener una conversación con tu hijastro @DonaldJTrumpJr antes de que le diera me gusta a un mensaje sobre una teoría de la conspiración falsa que a su vez me puso a mí como objetivo?", escribió Lauren en Twitter.



La joven afirmó que la acción de Trump Jr. provocó que algunas personas la atacaran a ella y su familia, cuando en realidad ellos son las víctimas.

La madre de los adolescentes, Rebecca Boldrick, dijo al Washington Post que su familia había recibido amenazas de muerte en línea debido a las teorías de conspiración.

Melania se comprometió durante la campaña presidencial de su esposo a combatir el ciberacoso, algo que le ha valido severas críticas por los constantes insultos del mandatario contra sus adversarios en la red social de Twitter.