Cruz Roja, 21 despidos o renuncias por abuso sexual

Londres, Inglaterra.



El Comité Internacional de la Cruz Roja (Circ) ha hecho público que 21 de sus empleados fueron despedidos o renunciaron a sus puestos desde 2015 por haber pagado a cambio de servicios sexuales. Además, no se renovó el contrato de otros dos por sospecharse que habían cometido faltas de conducta de carácter sexual.



“Este tipo de conducta constituye una traición a las personas y las comunidades a las que procuramos ayudar. Atenta contra la dignidad humana, y deberíamos prestar más atención a su prevención”, dijo el director general de la organización, Yves Daccord, en una declaración que se recoge en su página web, donde no se da ningún detalle de los lugares donde trabajaban los trabajadores despedidos.



“El Circ tiene una plantilla integrada por más de 17,000 miembros a nivel mundial. Nos preocupa que existan incidentes que deberían haber sido informados y aún no lo han sido, o que hayan sido informados y no hayan recibido el tratamiento debido. Estamos tomando medidas al respecto”, señaló Daccord.



“Nuestro deber hacia las personas a las que procuramos ayudar es comportarnos con absoluta integridad”, agregó.