Trump no ve acuerdo por Daca y culpa por eso a los demócratas

Estados Unidos.



El presidente Donald Trump afirmó ayer que ve “muy posible” que no se alcance un acuerdo sobre la Acción Diferida (Daca) y acusó a los demócratas de haber “abandonado totalmente” la causa de los jóvenes indocumentados que protegía ese programa.



“Los demócratas del Senado y la Cámara de Representantes han abandonado totalmente Daca; ya ni siquiera me hablan de eso”, aseguró el mandatario durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el gran evento anual de la derecha estadounidense que se celebra en National Harbor, cerca de Washington.



Trump dijo que era “muy posible” que no se alcance un acuerdo entre republicanos y demócratas por el programa, aprobado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama y que protegía a los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños de la deportación.



“Hemos ganado la reputación de que Daca no es algo republicano, pero sí lo es porque queremos arreglarlo”, incidió el magnate, que advirtió a los votantes sobre el alcance de una solución: “Más vale que elijan a más republicanos o nunca pasará”, dijo en referencia a los comicios legislativos de 2018.