España propondrá que 2019 sea el "Año Internacional del Español"

Madrid, España

España propondrá la declaración de 2019 como "Año Internacional del Español", anunció hoy el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, al que la oposición reprochó que no se cuente para el plan global del español con el resto de países hispanoamericanos.



El ministro compareció hoy en el Congreso para presentar en la Comisión de Cultura el programa "El español, lengua global", un proyecto de Estado dirigido a su promoción como herramienta de oportunidades y lengua del conocimiento de 570 millones de hablantes.



El portavoz del grupo socialista, José Andrés Torres Mora, ha reprochado al Gobierno que no haya presentado este programa en una cumbre hispanoamericana en lugar de una intervención de Rajoy en el Museo Reina Sofía: "Somos menos del 10 por ciento de ese patrimonio común que es el español", recordó.



Aunque recalcó que el PSOE no puede estar en contra del propósito de este plan, opinó que "habría que tener una complicidad con todos los países que comparten con nosotros el idioma" y ha considerado que el plan adolece de improvisación.

El plan global fue presentado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 24 de enero y que contempla la creación de un programa Erasmus iberoamericano, la designación de "embajadores" del español y desgravaciones fiscales de hasta un 90 % para su promoción.



También el diputado de Unidos Podemos (izquierda), Eduardo Maura, se refirió al "malestar" de los embajadores latinoamericanos respecto al plan que, agregó, es "un español que no escucha, solo va en una dirección".



Y el representante de Ciudadanos (liberales), Félix Álvarez, expresó su perplejidad ante lo que ha considerado "otro proyecto grandilocuente tristemente vacío" y criticó que se haya englobado en el Alto Comisionado de la Marca España, ya que se corre el riesgo "de alienar" a los países latinoamericanos.



"Nos consta el malestar" de algunos países latinoamericanos por el "intento de apropiación" de la lengua, recalcó Álvarez, que consideró que dejar fuera a instituciones como la Universidad Autónoma de México es una "torpeza garrafal que puede tener un coste elevadísimo": "España debe liderar pero no monopolizar la estrategia del español en el mundo".

Mientras que el portavoz del gubernamental grupo popular, Emilio del Río, defendió el plan porque "es el inicio de un camino en un proyecto abierto". "No es -agregó- algo cerrado, sino compartido con la sociedad española y el resto de los países hispanoamericanos".



En cuanto al hecho de presentar ahora este plan, el ministro señaló que es el momento adecuado. "Porque tenemos un desafío que es el 'brexit', donde una gran potencia con una lengua dominante va a salir de la UE y otros mandatarios hablan de poner lo mío lo primero", argumentó.



También recalcó la ocasión que supone la revolución digital, ante la que "la universalización del conocimiento tiene la oportunidad de hacerse en español; no lo dejemos a otras lenguas".



El ministro dijo que no se trata de un proyecto para potenciar la cultura española, como asegura la oposición, sino de la cultura"en español" e insistió en que no es un plan excluyente: "El mundo iberoamericano está llamado a participar y contribuir de una forma decisiva".



"Esta opción no es excluyente. No es una apropiación de España del español o la cultura en español", destacó Méndez de Vigo, que enfatizó que el programa está abierto a todas las instituciones.