La voz que suena cuando la tierra tiembla en México

Ciudad de México.



"Alerta sísmica, alerta sísmica...", cuando su voz suena, la tierra tiembla.

La voz que aterra a millones de ciudadanos en la capital mexicana es la de Manuel de la Llata García, actor de doblaje y locutor,

Cuando el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) creó el sonido de la alerta en 1993, el queretano radicado en Ciudad de México ya tenía 25 años de carrera.

De la Llata hizo la voz en español de Clark Kent, interpretado por Christopher Reeve en Superman: The Movie, de 1978, y la de Han Solo en una de las primeras películas de La Guerra de las Galaxias.

También era Charlie, el jefe de Los Ángeles de Charlie, y después se dedicó a hacer comerciales de todo tipo.

Tras el terremoto de 1985, un grupo de especialistas, junto con autoridades, formó la asociación civil CIRES, con el objetivo de crear la infraestructura necesaria para detectar sismos.

Una vez anticipada la amenaza decidieron que se enviaría una alerta al entonces Distrito Federal, que aún no tenía altavoces en las calles, por lo que se propuso que todas las radiodifusoras emitieran la alerta.

De la Llata era en esa época el locutor institucional de la Asociación de Radio del Valle de México (ARVM).

"Se le pidió que participara en la alerta. No hubo casting, fue decisión directa. Lo que querían era un sonido que no fuera de catálogo, que fuera original y difícilmente reproducible", contó a The New York Times Carlos García, gerente actual de la asociación.

De la Llata murió el 14 de junio del 2016 de una embolia cerebral a los 72 años.