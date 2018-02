Oxfam pide disculpas a Haití por escándalos sexuales tras terremoto de 2010

Puerto Príncipe, Haití

El representante regional de la organización británica Oxfam, Simon Ticehurst, pidió hoy disculpas a Haití después de que se conociera que directivos y cooperantes de la ONG contrataron a prostitutas en esa nación tras el terremoto que devastó parte de esa nación en 2010.



"Estamos aquí para presentar nuestras disculpas al pueblo haitiano y al Gobierno", señaló Ticehurst en declaraciones a periodistas durante una reunión con el ministro de la Planificación y la Cooperación Externa, Aviol Fleurant, para hablar sobre el escándalo destapado recientemente por el diario británico "The Times".



Ticehurst afirmó que han entregado "informes al Gobierno y vamos a cooperar en el futuro con el Gobierno".



"Lamentamos lo que pasó, pero vamos a ver lo que va a pasar en el futuro", agregó el representante de Oxfam.

Por su lado, Fleurant explicó que Oxfam "admitió la utilización de prostitutas en sus locales en 2011" y que unas personas fueron despedidas, pero que el Estado haitiano no fue informado al respecto.



"Ahora estamos investigando los hechos para ver si Oxfam obstruye la justicia", precisó, y agregó que "las responsabilidades penales son individuales pero Oxfam admite que hubo crimen por parte de sus exempleados".



El ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Antonio Rodrigue, anunció el pasado 15 de febrero que el Gobierno investigará las revelaciones de que directivos y cooperantes de la organización Oxfam contrataron prostitutas en esa nación.



El alto cargo dijo que aunque Oxfam es un socio del Gobierno, hay que respetar la ley "y nosotros tenemos que defender el interés de los haitianos".



El presidente haitiano, Jovenel Moise, escribió la semana pasada en Twitter que lo sucedido con Oxfam en Haití "es una violación extremadamente grave de la dignidad humana".



En su primera reacción sobre lo sucedido, el mandatario refirió que "no hay nada más escandaloso y deshonesto que un depredador sexual que utiliza su posición como parte de la respuesta humanitaria a un desastre natural para explotar a las personas necesitadas en sus momentos de mayor vulnerabilidad".



El escándalo de Oxfam, fue destapado por el diario The Times y desde entonces han renunciado y despedido a algunos de sus más altos directivos.



Las autoridades del Reino Unido también han abierto una investigación sobre cómo Oxfam gestionó el escándalo sexual en el que participaron en 2011 algunos de sus trabajadores en Haití.



En enero de 2010, Haití, el país más pobre de América, fue asolado por un potente terremoto que dejó unos 300.000 muertos, igual cantidad de heridos y 1,5 millones de damnificados.