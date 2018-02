Turquía niega que el Gobierno sirio esté enviando tropas a Afrín  

Estambul

El portavoz del Gobierno de Turquía, Bekir Bozdag, desmintió hoy que el régimen sirio de Bachar al Asad esté enviando tropas o milicianos al enclave kurdo de Afrín, en el extremo noroeste de Siria, para ayudar a milicias kurdas contra el ejército turco.



"Esta noticia ha salido en la agencia oficial siria SANA, pero no ha sido confirmada por las autoridades. No refleja la realidad. No tiene relación con la realidad, y nuestros servicios de seguridad no han detectado nada", dijo Bozdag en una rueda de prensa en Ankara transmitida en directo por la cadena NTV.



Turquía lleva un mes intentando expulsar de Afrín a las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que dominan este enclave, pero hasta ahora solo ha conquistado un 15 % del territorio.



"Si el régimen sirio tiene alguna idea de defender al YPG o hacer causa común con ellos, o si da algún paso en esta dirección, ello causaría una catástrofe en toda la región y daría luz verde a la división de Siria", vaticinó Bozdag.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había advertido horas antes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que una intervención del régimen sirio en Afrín del lado de las YPG tendría "consecuencias".



Bozdag recordó también que sigue sobre la mesa la exigencia turca de que Estados Unidos fuerce la retirada de las YPG de Manbech, una ciudad siria situada a un centenar de kilómetros al este de Afrín.



"Si EEUU no saca a las YPG de ahí, nosotros tendremos la última palabra. Espero que no haga falta y se pueda resolver la cuestión mediante el diálogo", advirtió Bozdag.



El ejército turco asegura que desde el inicio de la ofensiva ha "neutralizado" (abatido, herido o capturado) a 1.641 miembros de las YPG, mientras que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifra el total de combatientes kurdosirios fallecidos en 163, a los que se añaden al menos 77 civiles.



Expertos militares turcos estiman que entre 11.000 y 13.000 combatientes de las YPG se encuentran en Afrín.