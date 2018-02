Melania Trump rompe protocolo tras revelación de infidelidad de su marido

Washington, Estados Unidos

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, optó el viernes por no salir de la Casa Blanca junto a su esposo, como estaba previsto, para tomar un vuelo a Florida, luego de que una segunda mujer afirmara que tuvo un romance con el presidente.

La modelo de origen esloveno de 47 años evitó el viaje en helicóptero desde la Casa Blanca hasta la Base Andrews, y decidió ir por su cuenta, en un recorrido más largo, para tomar el vuelo con Trump a Parkland, Florida, para reunirse con personas afectadas por el tiroteo del miércoles en una escuela secundaria.

A los periodistas que viajaban con el mandatario se les impidió ver a la primera dama en el vuelo, pero ella salió del avión en West Palm Beach con su marido.

Ambos bajaron las escaleras juntos; ella, con gafas de sol oscuras y sin sonreír.

El vuelo tuvo lugar horas después de que la exconejita de Playboy Karen McDougal afirmara que ella y Trump tuvieron una relación sexual en 2006, meses después de que Melania diera a luz al hijo menor del presidente, Barron.

McDougal también describió complejos acuerdos legales y financieros para impedir que el romance se hiciera público.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una declaración a The New Yorker, un vocero anónimo dijo que el presidente había negado tener una relación con McDougal y calificó las afirmaciones de "noticias falsas".

En tanto, la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, intentó poner paños fríos sobre cualquier especulación acerca de la relación de la primera pareja. "Con su agenda, fue más fácil encontrarse con él en el avión", aseguró.

La historia de McDougal se asemeja a la de la actriz porno Stormy Daniels, quien también aseguró haber tenido una aventura con Trump en 2006.

El martes, el abogado personal del presidente, Michael Cohen, admitió haber pagado 130.000 dólares a Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford, pero no precisó las razones de ese desembolso.