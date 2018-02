Kosovo festeja sus 10 años de independencia  

Pristina, Kosovo.



Kosovo celebra el décimo aniversario de su declaración de independencia este sábado, día de orgullo nacional para los albanokosovares, aunque los serbios siguen rechazando su soberanía.



Los colores amarillo y azul de la bandera llenan las calles de Pristina, engalanadas para un fin de semana de celebraciones que incluirá, el sábado por la noche, un concierto de la cantante de pop británica Rita Ora, nacida en la capital kosovar.



En 1998, un conflicto estalló entre las fuerzas serbias y el UCK, la guerrilla independentista albanokosovar.



Esa guerra, que dejó 13.000 muertos, terminó en 1999 tras 11 semanas de bombardeos de la OTAN, llevados a cabo bajo el impulso de Estados Unidos para obligar a Belgrado a retirar a su ejército y su policía de Kosovo.



Tras esa retirada, una misión de la ONU y una fuerza de la OTAN se desplegaron en la región.



El 17 de febrero de 2008, siguiendo un plan perfectamente preparado con Washington y varias capitales europeas, los diputados kosovares proclamaron la independencia, para disgusto de Belgrado.



"Kosovo personifica el deseo de los ciudadanos de vivir libres", afirmó este sábado el primer ministro Ramush Haradinaj durante una reunión del gobierno. Aunque reconoció que las autoridades no respondieron por completo a las expectativas de creación de un Estado moderno.



"No, no, nuestras expectativas no se han cumplido, o se han cumplido muy poco", afirma Pashk Desku, de 66 años, profesor jubilado. "Los problemas nos persiguen, me temo que en lugar de mejorar, las cosas empeoren", agrega.



A petición de las autoridades, los profesores del país describieron el viernes a sus alumnos "los esfuerzos que hizo el pueblo de Kosovo durante años para ganar su libertad y su independencia".



Los niños de la minoría serbia -cerca de 120.000 de los 1,8 millones de kosovares- no oyeron, por supuesto, el mismo discurso.



Las dos comunidades apenas se mezclan, como queda de manifiesto en Mitrovica. En esa ciudad del norte de Kosovo, los serbios viven al norte del río Ibar y los albanokosovares al sur.



Los primeros rechazan la independencia del territorio y siguen leales a Belgrado.

"La independencia de Kosovo está lejos de ser reconocida", afirmó el sábado el jefe de la diplomacia serbia, Ivica Dacic.



"Sin un acuerdo de Belgrado esta cuestión no podrá resolverse, es lo que debe entender Pristina", añadió.



La Unión Europea (UE), en la que cinco países tampoco reconocen la independencia de Kosovo, estableció la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina como condición para avanzar hacia la integración. Pero ese diálogo, entablado en 2011, lleva dos años en punto muerto.



Los responsables de Belgrado afirman a menudo que no habrá reconocimiento de Kosovo para entrar en la Unión Europea.



El presidente serbio, Aleksandar Vucic, es sin embargo más ambiguo, mientras que Thaçi asegura estar dispuesto a encontrar un acuerdo en 2018.



Los países occidentales se oponen a esa idea porque temen abrir una caja de Pandora en una región donde las tensiones interétnicas siguen vivas, casi 20 años después del final de las guerras de la ex Yugoslavia.



El territorio balcánico tiene otros motivos de preocupación, entre ellos una economía deprimida, con un tercio de la población y la mitad de la juventud desempleados.



Muchos de sus habitantes sueñan con unirse a los cerca de 700.000 miembros de la diáspora kosovar, instalados sobre todo en Alemania y Suiza, cuyo dinero es, junto con la ayuda internacional, clave para Kosovo.



Para ellos, el objetivo en los próximos meses es obtener la liberalización de los visados para la Unión Europea. A cambio, Bruselas exigió avances en materia de lucha contra una corrupción endémica en Kosovo.