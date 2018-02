Parkland comienza a sepultar a los muertos en San Valentín

Parkland, Estados Unidos.



Diecisiete personas, entre ellas alumnos, profesores y empleados del instituto Marjory Stoneman Douglas, perdieron la vida el día de San Valentín.



Quince personas resultaron heridas, de las cuales solo siete, una de ellas en estado crítico, continúan en el hospital, según informaron ayer fuentes médicas.



Nikolas Cruz, que perdió a su madre adoptiva en noviembre y tenía comportamientos extraños según sus vecinos, está preso sin derecho a fianza en una cárcel del condado Broward tras ser acusado de 17 cargos de asesinato premeditado.



Una de las víctimas, Alyssa Alhadaff, de 14 años, fue enterrada ayer en un cementerio de Parkland en un ambiente de cargada emoción; también recibió sepultura Meadow Pollack, de 18 años.

Amigos y familiares se arrodillan frente a las cruces que recuerdan a las 17 víctimas del titoreo del 14 de febrero.

El FBI, por su parte, admitió que el 5 de enero recibieron información sobre el comportamiento agresivo de Cruz, pero no se siguieron los protocolos y no hubo una investigación a fondo, por lo que pidió disculpas a las familias de sus víctimas.



Pide control de armas



Después del tiroteo que dejó 17 muertos en la escuela de Parkland, Lorena Sanabria, de 16 años, siente haber perdido su identidad como estudiante. Pero está segura de algo: se movilizará por un mayor control de la venta de armas en EUA.



Cuando agentes Swat irrumpieron en el salón de clases donde se refugió durante horas mientras escuchaba gritos, disparos y golpes del otro lado de la puerta, Lorena sintió que ya no era una estudiante: “No sabes ni siquiera cómo sentirte”.



Ese momento dio nacimiento a una activista en la lucha contra la venta de armas, dice.

Los restos de la joven Meadow Pollack llegan a la sinagoga judía Kol Tikvah.

Éste es un tema polémico en EUA que vuelve, sin resolverse, cada vez que hay un tiroteo. En este país, cualquier persona sin historia criminal puede comprar un arma. Nikolas Cruz, de 19 años, compró legalmente el rifle de asalto AR-15 con el que masacró a las 17 personas.



La horrenda experiencia cambió la vida de la comunidad y también la de Lorena, de origen colombiano. “Antes, yo era muy activa sobre los derechos de las mujeres”, contó. “Ahora estoy añadiendo esto a la lista. Alzaré mi voz a favor del control de armas”.



“Ahora más que nunca, nosotros como estudiantes deberíamos usar nuestra voz para hablar directamente con el gobierno y rogarle que por favor cambie las políticas sobre las armas”.



Lorena cuenta su historia desde su casa en un adinerado vecindario de Parkland, por momentos tiene que interrumpirse porque se le llenan los ojos de lágrimas. Pero dice que, a medida que procesa emocionalmente la experiencia, va creciendo en ella la necesidad de hacer algo. “No podemos seguir permitiendo que la gente que tiene problemas los exprese matando a otras personas”.