Ex jefe de gabinete de Trump revela el caos que vivió en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.



Reince Priebus, ex jefe de gabinete del presidente estadounidense, Donald Trump, revela en un libro el caos que vivió en la Casa Blanca durante los seis meses que duró en ese cargo, según adelantó hoy la revista Vanity Fair.



Priebus, despedido el pasado 28 de julio, aseguró que los informes sobre el caos y la desorganización de la Casa Blanca "subestimaron la verdad" de los comienzos de la administración de Trump.



"Tome todo lo que ha escuchado y multiplíquelo por 50", dijo Priebus al autor Chris Whipple, cuyo libro sobre los jefes de gabinete de la Casa Blanca, "The Gatekeepers", se lanzará el próximo mes.



En ese libro, el ex jefe de gabinete explicó que el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, llegó a entregar a Trump una carta de renuncia en mayo, después de que el vicefiscal general, Rod Rosenstein, eligiera a Robert Mueller para supervisar las investigaciones sobre la trama rusa.



Según el relato de Priebus, él fue quién convenció a Trump para devolver la carta de renuncia tras reunirse con el vicepresidente, Mike Pence, y el entonces estratega jefe, Steve Bannon.



Priebus, ex jefe del Comité Nacional Republicano (secretariado del partido), duró solo seis meses como jefe de gabinete de Trump, un período de los más tumultuosos en una presidencia moderna de Estados Unidos.



Los artículos y noticias acerca de luchas internas y confusión durante el mandato de Priebus como jefe de gabinete fueron casi diarias, y él mismo culpó a las fuerzas externas, la personalidad única del presidente y su ambiciosa agenda de que esto ocurriera.



"Ningún presidente ha tenido que lidiar con tanto en tan poco tiempo", señaló el ex jefe de gabinete a Whipple.



Entre otras curiosidades, Priebus recordó la llamada telefónica que Trump le hizo a las 6 de la mañana el día después de su toma de posesión, en la que el presidente le exigió que rechazara las informaciones que apuntaban que su investidura tuvo menos afluencia que la de su predecesor, el demócrata Barack Obama.



Ese mismo día acabó con el entonces secretario de prensa de Trump, Sean Spicer, asegurando que la toma de posesión del magnate había sido la más concurrida de la historia.



"Tienes que recordar: la presidencia se ganó gracias a Trump. El Comité Republicano era la organización, pero él logró casi todo en su vida solo", indicó Priebus.



"La idea de que, de repente, iba a aceptar una estructura de personal inmediata y elaborada que regulara cada minuto de su vida nunca estuvo en la agenda", apostilló.



A pesar del tumulto que vivió en sus días como jefe de gabinete de Trump, Priebus aseguró a Whipple que "todavía ama a ese tipo". EFE