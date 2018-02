Senadores alcanzan un acuerdo bipartidista sobre inmigración

Washington, Estados Unidos.

Un grupo de senadores de EEUU afirmó hoy haber alcanzado un acuerdo migratorio para incrementar la seguridad fronteriza y resolver antes del 5 de marzo el futuro del programa DACA, que protege de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" (soñadores).



"Va a estar listo hoy, va a estar listo hoy", dijo el senador demócrata Tim Kaine a la prensa tras un encuentro a puerta cerrada con senadores republicanos y demócratas.



El senador republicano Jeff Flake, que también estaba en esa reunión, confirmó que el grupo de senadores ha llegado a un acuerdo y hará público los detalles hoy mismo, pues los legisladores están aún trabajando para "poner orden en el lenguaje" de la propuesta.



Los senadores no han desvelado detalles concretos de ese acuerdo y no han indicado si incluirá todas las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere reducir los niveles de inmigración legal, instaurar un sistema de méritos y conseguir fondos para alzar su muro en la frontera con México.



En declaraciones a la prensa, el senador republicano, Lindsey Graham, aseguró que el acuerdo incluye "dos pilares" que se basan en inmigración y seguridad fronteriza.



Eso puede suponer un problema para Trump, que esta misma mañana sacó un comunicado para reiterar que se opondrá a cualquier ley que no incluya sus "cuatro pilares".



Esos "cuatro pilares" son: una solución duradera para DACA, levantar un muro con México, acabar con la "lotería de visados para la diversidad", que asigna aleatoriamente hasta 50.000 visados a extranjeros, y terminar con el actual sistema de reagrupación familiar, conocido por sus detractores como "migración en cadena".

Hoy miércoles, el Senado aprobó una moción para finalmente comenzar a debatir sobre el contenido de diferentes propuestas.



Para aprobar cualquier ley migratoria en el Senado, son necesarios 60 votos, por lo que es vital que cualquier propuesta satisfaga las peticiones de buena parte de los demócratas, que tienen 49 escaños, y también de los republicanos, que ocupan 51 asientos.



Posteriormente, la propuesta debe ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría, y para que se convierta en ley debe tener la firma de Trump. EFE