Fiscal guatemalteca reconoce trabajo de la Cicig en su país

Guatemala.



La fiscal general Thelma Aldana aseguró hoy que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha sido un mecanismo "útil" para el sistema de justicia del país.



El ente de las Naciones Unidas que funciona en Guatemala desde 1997 "ha funcionado adecuadamente", sostuvo la jefa del Ministerio Público (MP) durante una entrevista con la radio local Emisoras Unidas, en la que habló sobre el caso de corrupción "Transurbano" desarticulado ayer y que dejó en prisión provisional al expresidente Álvaro Colom (2008-2012), entre otros.



"Estoy convencida de que la Cicig y la labor del comisionado Iván Velásquez es de alto nivel", afirmó Aldana.



Dijo que no logra comprender que si algo funciona bien "para qué lo queremos cambiar".



La fiscal general hizo referencia a la intención del Gobierno del presidente Jimmy Morales de quitar al frente de la Comisión al jurista colombiano.



"Porqué cambiar lo que funciona bien en lugar de fortalecerlo y darle el apoyo que requiere el sistema de justicia", cuestionó.



Aldana agregó que siempre existen personas que tratan de desacreditar a la Fiscalía y de la comisión, pero resaltó que el trabajo que realizan lo hacen con "transparencia y objetividad".



Afirmó que en el caso "Transurbano" tienen suficientes evidencias y que no se descarta que alguno de los exministros de Colom capturados pueda convertirse en un "colaborador eficaz" en el proceso judicial.



"Es probable, hay que tener el marco legal apropiado, analizar la posibilidad de lo que puede aportar y no se puede descartar", dijo durante la entrevista.



Reiteró que el caso requerirá de al menos otras dos fases de investigación debido a que los expedientes "son voluminosos".



Hasta ahora, añadió, se cuenta con el exvicepresidente Rafael Espada, quien fue el que presentó la denuncia al no estar de acuerdo con la forma cómo se aprobó el convenio para aprobar la creación del sistema de transporte urbano llamado Transurbano.



Además del expresidente fueron detenidos los exministros Juan Alberto Fuentes Knight (Finanzas), Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ) y Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura), Abraham Valenzuela (Defensa), Luis Ferraté (Ambiente) y un exviceministro.



Todos quedaron en prisión provisional, la mayoría de ellos en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en el norte de la capital.