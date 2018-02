Obama dedica romántico mensaje a Michelle por San Valentín

Washington, Estados Unidos.

El amor está en el aire. El expresidente estadounidense Barack Obama dedicó un romántico mensaje a su esposa, Michelle, por el Día del Amor y la Amistad que se celebra este miércoles en varios países del mundo.

"Feliz Día de San Valentín Michelle Obama. Tu haces cada día y cada lugar mejor", escribió el exmandatario en Twitter junto a una imagen de la pareja.

Los Obama reaparecieron formalmente esta semana en público para la presentación de sus retratos en la Galería Nacional, obras que generaron reacciones encontradas.



Kehinde Wiley pintó al ex presidente y Amy Sherald a la ex primera dama, y sus obras fueron presentadas en una ceremonia ya tradicional para los mandatarios estadounidenses, sin embargo los dos retratos presentados el lunes están en abierta ruptura con la rígida tradición de los otros mandatarios.



En vez de mostrar a Obama como un acartonado estadista mirando hacia el futuro del país, Wiley pintó a Obama relajadamente sentado en un simple sillón de madera, sin corbata y con fondo de una exuberante vegetación.



"¿Que les parece? Me parece muy bien", dijo Obama a una multitud presente en la Galería, incluyendo a su exvicepresidente, Joe Biden.



En cambio, el retrato de Michelle despertó la mayor ovación.

Sherald retrató a la exprimera dama en una obra casi enteramente en tonos de grises, con apenas unos pocos colores, en la que se destaca un espectacular vestido casi enteramente blanco.



Como en otros retratos de la artista, Michelle Obama luce al mismo tiempo poderosa y calma mientras mira fijamente hacia el frente de la tela.

El expresidente felicitó a Wiley por su propio retrato pero se derramó en elogios a Sherald por "capturar de forma tan espectacular la gracia, la belleza, la inteligencia, el encanto y la sensualidad de la mujer que amo".