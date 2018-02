Hondureña triunfa en EEUU con rosas que duran hasta 3 años

San Pedro Sula, Honduras.



La hondureña Erika Mejía está por cumplir 12 años de vivir en Estados Unidos y hace tres meses abrió el local de su negocio de decoración y arreglos florales Lovely Roses, captando la atención de famosos y medios de prensa porque sus rosas duran intactas hasta casi tres años.



Por motivo de San Valentín ha sido entrevistada para varios canales, como Telemundo en el programa Al Rojo Vivo, de María Celeste Arrarás, y Trendiando, de Karen Martínez, esposa de Juanes.

“Se trata de un proceso químico, claro como tal no se revela”, comenta Erika.

“Gracias a Dios he tenido gente que me ha apoyado mucho. Vine a los 19 años como inmigrante ilegal a Estados Unidos. Obtuve mi ciudadanía por mi madre que me pidió. Luego me casé, tengo un bebé de dos años y un esposo desde hace 9 años que es venezolano”. Lovely Roses comenzó hace 3 años prácticamente como una prueba. A mí me regalaron una caja de rosas preservadas en una de las compañías con las que yo trabajo con mi otro negocio, una agencia de empleos aquí en Doral (Florida)”.

“El proceso requiere más o menos dos semanas para hacer una flor preservada, se extrae toda el agua de la flor y se inyecta el líquido preservador”.

“Me dijeron que iban a durar tres años y lo comprobé. Entonces empecé con la idea, creatividad, diseños y cajas. Es un negocio muy nuevo, Lovely Roses tiene de establecido alrededor de siete meses, pero oficialmente la tienda tiene tres”. Los arreglos de rosas preservadas pueden durar hasta tres años.



En tan corto tiempo, su innovador servicio le ha agenciado a Erika una selecta clientela de famosos, entre ellos Demi Lovato, Nick Jonas, Miguel Varoni y Adamari López. La próxima semana, Lovely Roses será la encargada de la decoración floral de Premios Lo Nuestro de Univisión.

Celebridades, encantandos con su trabajo

Las cajitas como esta de Pitbull son un éxito. Karen Martínez y Cristian Carabias, de Trendiando. María Celeste Arrarás, de Al Rojo Vivo. El actor Miguel Varoni con una caja de rosas. Erika junto con la actriz y conductora Adamari López