La policía israelí recomienda procesar a Netanyahu por corrupción y fraude

Jerusalén, Israel.



La policía israelí recomendó ayer a la justicia la inculpación del primer ministro Benjamin Netanyahu por corrupción, fraude y abuso de confianza en dos casos, tras dos años de investigación, acusaciones contestadas por el mandatario, que aseguró que no piensa dimitir.



“La policía concluyó que existen suficientes pruebas contra el primer ministro para inculparlo de haber aceptado sobornos, de fraude y abuso de confianza”, indicó un comunicado oficial. La decisión de procesar al primer ministro de 68 años depende ahora del fiscal general, Avishai Mandelblit, que podría tardar semanas o meses.



“Nuestro gobierno terminará su mandato y estoy seguro de que en las próximas elecciones (noviembre de 2019) obtendré nuevamente el voto de confianza con la ayuda de Dios”, aseguró Netanyahu en una alocución televisada. “Esas recomendaciones no tienen ningún valor jurídico en un país democrático”, agregó.



Durante la investigación, Netanyahu no ha cesado de proclamar su inocencia, repitiendo sin cesar la misma letanía: “No pasará nada porque no pasó nada”.