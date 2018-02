Renuncia vicedirectora de Oxfam por escándalo sexual en Haití

Londres, Inglaterra.



La vicedirectora ejecutiva de la organización humanitaria británica Oxfam, Penny Lawrence, dimitió este lunes tras conocerse la semana pasada que directivos y cooperantes de la ONG contrataron a prostitutas en Haití poco después del terremoto que devastó el país en 2010.



Lawrence admitió, en un comunicado, que la organización había recibido quejas sobre posibles comportamientos inadecuados por parte de esos trabajadores antes de que fueran enviados al país caribeño, pero no tomó las medidas adecuadas.



"Como directora de programa en ese momento, estoy avergonzada de que esto ocurriera bajo mi supervisión y asumo toda la responsabilidad", señaló la directiva de Oxfam.



El diario "The Observer" reveló este fin de semana acusaciones de que trabajadores de la ONG contrataron asimismo prostitutas durante 2006 en el Chad, cuando el responsable de la organización en el país era el mismo que dirigía la misión en Haití en 2010, el belga Roland van Hauwermeiren.



"En los últimos días, nos hemos dado cuenta de que se había transmitido la preocupación por el comportamiento del personal en el Chad, así como en Haití, y que no fuimos capaces de responder de forma adecuada", dijo hoy Lawrence.



"Ahora está claro que esas acusaciones, que involucran el uso de prostitutas y están relacionadas con el comportamiento tanto del director en el país como de los miembros de su equipo, fueron transmitidas antes de que él (Van Hauwermeiren) fuera trasladado a Haití", reconoció.



La hasta ahora vicedirectora ejecutiva de esta ONG, que recibe cerca de 32 millones de libras (36 millones de euros) al año del Gobierno británico, pidió disculpas por "el daño y la angustia que esto ha provocado en quienes apoyan a Oxfam y en el sector de la cooperación", así como "en las personas vulnerables" afectadas.



El director ejecutivo de la organización, Mak Goldring, expresó su "profundo respeto por la decisión de Penny Lawrence de aceptar una responsabilidad personal".



"Como nosotros, ella está destrozada por lo que ocurrió y está determinada a hacer lo que sea mejor para Oxfam y la gente a la que ayudamos, que es nuestra razón de existir", afirmó Goldring.



La ministra de Cooperación Internacional, Penny Mordaunt, aseguró este fin de semana que el Ejecutivo retirará los fondos públicos a cualquier ONG que no coopere con las autoridades en las investigaciones para destapar casos de abusos sexuales y no adopte medidas para evitarlos.



Mordaunt se reunió hoy con responsables de la ONG británica para abordar el escándalo que se ha abierto tras las revelaciones sobre su misión en Haití que publicó el diario "The Times" la pasada semana.



Su antecesora en la cartera de Cooperación, Priti Patel, en el cargo entre 2016 y 2017, aseguró por su parte en una entrevista con la cadena BBC Radio 5 que no conocía las acusaciones contra personal de Oxfam, pero dijo que había tratado con su equipo la amplitud del problema de los abusos en el sector de la ayuda internacional.



"En mi opinión, no solo ha habido una ocultación en Oxfam, sino que existe una cultura en el sector de la cooperación que niega la explotación y los abusos sexuales que se han producido durante décadas", concluyó Patel. EFE