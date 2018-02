La CIA niega que un ruso engañara a espías de EUA con información de Trump

Washington, Estados Unidos.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) negó hoy que un misterioso personaje ruso estafara a espías estadounidenses 100.000 dólares al ofrecer supuesta información comprometedora sobre el presidente Donald Trump y otros datos sobre ciberespionaje, como publicó The New York Times.



"La historia de ficción según la cual la CIA fue estafada con 100.000 dólares es evidentemente falsa", dijo a Efe un portavoz de la agencia de inteligencia, quien aseguró que, en realidad, las personas que han sido estafadas son el periodista del Times, Matt Rosenberg, y el periodista del Intercept, James Risen, que publicaron la historia.



En su artículo, el New York Times, que cita fuentes estadounidenses y comunicaciones rusas, asegura que el hombre que estafó a los espías estadounidenses es un ciudadano ruso, cuya identidad no facilita y que es conocido por los servicios de inteligencia de Rusia y por grupos de piratas cibernéticos.



El personaje ofrecía armas cibernéticas para piratear el sistema de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) y material que aseguraba era supuestamente comprometedor para el gobernante estadounidense, indica el periódico.

Según el diario, las negociaciones se llevaron a cabo el año pasado, utilizando los estadounidenses como intermediario a un empresario de esa misma nacionalidad con residencia en Alemania, y acabaron después de que el ruso hiciera entrega de material sin valor o falso.



Entre los materiales que suministró fue un vídeo en el que supuestamente aparecía Trump con dos mujeres, sin sonido, aunque por la imagen no se podría verificar si se trataba efectivamente del gobernante estadounidense.



El oscuro personaje ruso, de acuerdo con la información, también facilitó registros bancarios falsos, correos electrónicos y supuestos informes de los servicios de inteligencia rusa.



Trump se hizo eco hoy de esta información desde su cuenta de Twitter, y dijo que espera "que la gente ahora vea y comprenda qué está pasando aquí", sin mayores explicaciones.



"Ahora todo está empezando a salir", agregó el gobernante, sin que su posición aclare nada sobre la veracidad de las versiones o si se trata de una información que intenta desprestigiar a su administración. EFE